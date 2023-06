Daniele Dore è il nuovo direttore dell’Accademia di belle arti “Sironi” di Sassari

il candidato che ha riscosso maggior consenso è stato Daniele Dore; docente di ruolo di Sistemi interattivi – Uso dei software per il web, con 33 voti.

prodirettore vicario, consigliere accademico e coordinatore del laboratorio ArtLab – Centro di risorse e innovazione per l’alto artigianato artistico nato nel 2017 nell’ambito di un progetto Interreg Marittimo Italia-Francia; a lungo nella redazione della rivista “Parol – Quaderni d’arte e di epistemologia”, –

“Obiettivo prioritario – sostiene il nuovo direttore, Daniele Dore –

è innanzitutto quello di portare avanti le numerose e importanti iniziative che l’Accademia Sironi, grazie al lavoro fatto in questi anni sotto la guida autorevole e illuminata di Antonio Bisaccia, ha in corso, alcune delle quali in dirittura di arrivo.

La formazione artistica rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo individuale e sociale, in grado di favorire la crescita delle capacità creative, critiche e comunicative delle persone. Attraverso la pratica artistica, si apre un mondo di possibilità espressive che consente di esplorare le emozioni, le idee e le prospettive in modo unico e personale.

In questo senso l’importanza della collaborazione tra le anime artistiche dell’Accademia e il personale tecnico-amministrativo favorirà l’efficacia e l’efficienza nel governo della nostra Accademia, così come la sinergia con il Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione, i coordinatori delle strutture didattiche, la Consulta degli studenti e il Collegio dei professori”.