Daniele Bartocci vince il premio miglior giornalista giovane in ‘Zona Cesarini’

Doppietta per il giovane Daniele Bartocci, eletto poche settimane fa eccellenza dell’anno alla Borsa di Milano e proprio in queste ore miglior giornalista giovane dell’anno 2023 nella blasonata cornice del Premio Renato Cesarini.

Nel corso della serata di gala andata in scena lunedì 5 giugno, al Teatro di Fermo, –

in memoria dell’ex Juventus Renato Cesarini, autentico creatore della Zona Cesarini (grazie ai gol siglati negli ultimi minuti regolamentari di un match e anche oltre), –

il giovane giornalista di Jesi ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di miglior giornalista giovane del panorama sportivo nell’anno 2023.

Chiamato sul palco del Premio Renato Cesarini da Marco Lollobrigida (90° Minuto – Rai) e Simona Rolandi (Rai), davanti a una folta platea di pubblico composto da personaggi di spicco del mondo del calcio (che hanno partecipato anche alla cena di gala presso Hotel Astoria), Daniele Bartocci si è detto molto felice di essere insignito del prestigioso riconoscimento.

Il Premio Cesarini come miglior giornalista sportivo giovane fa seguito a importanti premi vinti da Bartocci (volto tv del talent-show King of Pizza) come:

il premio di miglior blogger sportivo 2022 (Blog dell’anno 2022); il premio Giovanni Arpino; il Myllennium Award (nel 2020 premiato dal Presidente Coni Malagò e dall’ex Ministro Spadafora); e il premio eccellenza dell’anno Food and Travel Awards 2022. Food e sport sono da sempre le sue passioni.

L’evento

L’evento del Cesarini in queste ore ha visto la presenza dei più importanti media, Sky, Rai e Mediaset, con Rai Italia che ha dedicato una puntata del programma Casa Italia proprio al Cesarini. Presenti e premiati all’evento, fra gli altri, Matteo Marani (Presidente Lega Pro), Massimo Callegari (Pressing), Evaristo Beccalossi, Michele Padovano, Massimo Bonini, il ds Frosinone Guido Angelozzi, Davide Ballardini.

Bartocci lo scorso dicembre era stato ospite col Pampa Sosa del programma Sportitalia condotto dalla giornalista Jolanda De Rienzo.

Ora ad attenderlo l’avventura nel programma Sky/Canale Italia King of Pizza e come opinionista a Punti di Vista su Cusano Tv e su vari media regionali, talk-show condotto da Kevin Dellino ed Emilio Fede.