Dance Dream, grande successo al teatro Bogart di Cesena

La scuola di Cesenatico regala emozioni in attesa degli show del 9 e il 10 giugno; lo spettacolo di danza “Aladdin” e il tributo a Michael Jackson per i 10 anni della Tap Academy di Silvia Ferraris

La scuola di danza “Dance Dream” è ormai un’eccellenza di Cesenatico; una realtà che, in questi anni, è cresciuta e maturata professionalmente; lo dimostrano i prestigiosi successi che la scuola ottiene puntualmente nei concorsi nazionali a cui partecipa.

Ed un saggio di questa poderosa crescita artistica lo si è avuto lo scorso 27 e 28 maggio, al Teatro Bogart di Cesena, dove si sono svolti due strepitosi musical: “Il Mago di Oz” e “Fammi Volare”. Protagonisti della “due giorni” i bambini e i ragazzi della “sezione Musical” che hanno sprigionato sul palco tutta la loro prorompente energia ed il loro talento.

Il weekend appena trascorso è stato intenso e, per certi versi, unico: oltre 40 ragazzi – dai 6 ai 25 anni – che nulla hanno da invidiare ai performer professionisti, hanno regalato due serate di grande show, andando al di là delle più rosee aspettative.

Le parole di Monica Battistini, Presidentessa Asd Dance Dream

“Quest’anno – spiega la presidentessa della Asd Dance Dream Monica Battistini – la nostra sezione di Musical ci sta regalando emozioni davvero incredibili. La fortuna è stata quella di incontrare, nel nostro percorso, persone speciali e di formidabile competenza professionale che, con tanta generosità, si sono dedicate alla formazione dei nostri ragazzi. Del resto – prosegue Monica – il successo non è mai di una sola persona, ma è il frutto di un lavoro collettivo e della perseveranza di un gruppo mai così unito che ha sempre creduto nei propri valori”.

Ringraziamenti

E proprio grazie alla coesione del team, la Dance Dream è riuscita, in appena cinque mesi, a mettere in scena due spettacoli unici: “Per questo – prosegue la presidentessa della Dance Dream – ci teniamo a ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso il saggio di Musical un momento speciale. In primis, tutti i giovani performers, dai più piccoli ai più grandi, che con il loro grande entusiasmo hanno saputo regalarci delle emozioni indimenticabili. Grazie anche a tutti i genitori degli allievi per la fiducia dimostrata.

E grazie di cuore anche a tutti gli insegnanti e a tutto lo staff che, in questi mesi, hanno preparato i ragazzi con professionalità e amore. E allora è doveroso citare Ilaria, Federica, Nico, Christian Ginepro, Chiara, Francesca, e poi ancora un grazie per i costumi a Cristina, per il video a Giancarlo, per le foto a Marco. In particolare ringraziamo Federica Esposito che ha curato magistralmente la regia dei due Musical e la realizzazione delle scenografie degli spettacoli. Un grazie, infine, a Claudio Tappi e a tutto il service che ci hanno accompagnato in questi due giorni meravigliosi”.

Ma il meglio deve ancora venire. Il 9 e il 10 giugno, infatti, sempre al teatro Bogart di Cesena, va in scena lo spettacolo di danza “Aladdin” e il tributo a Michael Jackson in occasione dei 10 anni della Tap Academy di Silvia Ferraris.

