“Dan Dan, Dante in danza” è lo spettacolo di fine anno del Liceo Coreutico Azuni

“Dan Dan, Dante in danza” è il titolo dello spettacolo di fine anno scolastico che nei giorni scorsi il Liceo Coreutico Azuni ha messo in scena al Teatro Parodi di Porto Torres.

La rappresentazione, della durata complessiva di novanta minuti, ha ripercorso il viaggio nell’oltretomba di Dante Alighieri nella Divina Commedia. Divisa in tre parti dedicate alle cantiche in cui è diviso il celebre poema, con coreografie ispirate a diciotto canti scelti. Sei per ognuno dei tre mondi dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso.