Il mondo economico, imprenditoriale e sindacale ricorda la figura di Silvio Berlusconi, morto all’età di 86 anni. Per il Presidente di Confidustria, Bonomi, è stato un imprenditore che lascia nella storia italiana un segno profondo e duraturo. Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, sottolinea come sia stato capace di mettere al centro l’impresa come nucleo essenziale per produrre benessere e creare posti di lavoro.

