Consiglio Comunale – In aula il 22 e 27 giugno 2023

Il Presidente

Convoca, dunque, il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica in presenza in 1ª convocazione per il giorno 22 giugno 2023 (Giovedì) alle ore 18:30 e in eventuale prosecuzione e/o 2ª convocazione per il giorno 27 giugno 2023 (Martedì) alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Palazzo degli Scolopi per la discussione del seguente

Ordine del Giorno

Interpellanza urgente Consigliera Obinu Maria: “Mancata posa Fibra ottica nelle vie Sa Remada e Gremio dei Falegnami;”

Interpellanza, dunque, dei Consiglieri Federico, Sanna Efisio, Marchi, Della Volpe, Marcoli, Obinu Maria, Obinu Giuseppe, Daga: “Interpellanza sulla stato dei bagni pubblici del Lungomare di Torregrande”;

Interpellanza, inoltre, Consiglieri Sanna Efiso, Marcoli, Marchi, Daga, Obinu Maria, Obinu Giuseppe, Della Volpe, Federico: “Un ingresso cittadino senza alberi, senza visione e senza anima”;

Interpellanza urgente, inoltre, dei Consiglieri Obinu Maria, Obinu Giuseppe, Daga, Sanna Efisio, Marcoli, Marchi, Della Volpe, Federico: “Bandiera blu”;

Interpellanza urgente Consiglieri Sanna Efiso, Marcoli, Marchi, Daga, Obinu Maria, Obinu Giuseppe, Della Volpe, Federico: “Decoro cittadino e occasioni mancate”;

E ancora, interpellanza Consiglieri Sanna Efiso, Marcoli, Marchi, Daga, Obinu Maria, Obinu Giuseppe, Della Volpe, Federico: “Verifica stabilità alberature”;

Interpellanza urgente Consiglieri Obinu Maria, Obinu Giuseppe, Daga, Sanna Efisio, Marcoli, Marchi, Della Volpe, Federico: “Ludoteche e disabilità”;

Interpellanza Consiglieri Obinu Giuseppe, Marcoli, Marchi, Daga, Obinu Maria, Della Volpe, Federico: “Crescita incontrollata di essenze spontanee nei marciapiedi cittadini”;

Ancora, interpellanza urgente Consiglieri Obinu Maria, Obinu Giuseppe, Daga, Sanna Efisio, Marcoli, Marchi, Della Volpe, Federico: “Multe in zona a traffico limitato;

Infine

Inoltre, regolamento della pinacoteca comunale “Carlo Contini”. Approvazione. (Proposta n. 49 del 01.06.2023)

Retrocessione, inoltre, delle aree standard localizzate presso gli immobili, di proprietà della società Stella srl, in uso al comando provinciale Arma dei Carabinieri (via Ernesto Campanelli angolo via Felice Loffredo) e, infine, cessione gratuita al comune dei parcheggi privati ad uso pubblico posti lungo via Ernesto Campanelli; (Proposta n. 36 del 21.04.2023)

Infine, approvazione definitiva piano attuativo in zona g1_1 (Donigala). Centro Sanitario Assistenziale Sant’Anna. Realizzazione, dunque, di strutture per anziani (RSA e comunità integrata) e, inoltre, struttura residenziale psichiatrica per interventi socio riabilitativi; (Proposta n. 40 del 12.05.2023)

Oristano, li 15.06.2023

D’Ordine

Il Presidente del Consiglio

Giuseppe Puddu