Domani alle 21.30 la prima tappa cagliaritana di “Notturni Contemporanei 2023”

martedì 6 giugno, alle 21.30 nel rinnovato cortile interno del Conservatorio "G.P. da Palestrina" di Cagliari, in piazza Porrino 1, segna la prima tappa cagliaritana dell'edizione 2023 di Notturni Contemporanei, rassegna musicale firmata dal Conservatorio di Musica di Cagliari in collaborazione con il Conservatorio di Musica "Luigi Canepa" di Sassari e la Scuola Civica "Antonietta Chironi" di Nuoro.

Michele Rizzu, allievo del Conservatorio di Sassari, eseguirà al pianoforte la Suite inglese n. 6 in re minore BWV 811 di Johann Sebastian Bach. A seguire, il pianista Alberto Stevanato, studente del Conservatorio di Cagliari, proporrà la Polacca op. 44 di Fryderyk Chopin, Voiles e Les Collines d'Anacapri dai 'Preludes' di Claude Debussy e, in prima esecuzione assoluta, Il filo che tiene i burattini di Michele Angius, anch'egli allievo dell'Ente musicale cagliaritano.

Anche quest’anno Notturni Contemporanei propone la formula del ciclo di incontri musicali in programma non solo nelle consuete sedi di Cagliari e Sassari, ma anche a Nuoro (il 5, 12 e 19 luglio) e ad Alghero. In programma ben 19 incontri tra il 5 giugno e il 29 luglio –