CONFARTIGIANATO SARDEGNA–ASSEMBLEA REGIONALE-Maria Amelia Lai riconfermata Presidente Regionale per il prossimo biennio. Le richieste alla Politica

SSEMBLEA REGIONALE CONFARTIGIANATO SARDEGNA – Maria Amelia Lai

riconfermata Presidente Regionale per il prossimo biennio.

Presentati numeri del “patrimonio” delle piccole e medie imprese

sarde: 109mila realtà con quasi 250mila dipendenti: il 20% sono

artigiane. Ecco le linee dell’Associazione per i prossimi 2 anni e le

richieste alla Politica Regionale: insularità, incentivi, energia e

verifica dell’attività politica. La Presidente: “Necessaria maggiore

attenzione alle imprese più piccole e fragili”. Al via anche il

“rating”, il misuratore degli impegni della Politica sarda.

L’Assessora all’Industria Pili: “Lavoriamo insieme per potenziare e

sostenere le imprese anche sbloccando la Legge 949. La settimana

prossima tavolo tecnico sull’energia e sul fondo da 70milioni”.

Maria Amelia Lai, imprenditrice di Ozieri del settore delle

costruzioni, è stata confermata Presidente Regionale di

Confartigianato Sardegna, Associazione che guiderà anche nel prossimo

biennio.

Lo hanno deciso i delegati artigiani, riuniti questa mattina nella

67esima Assemblea Regionale a Siamaggiore, durante il convegno sullo

stato di salute delle 109mila piccole e medie imprese sarde, di cui

34mila artigiane, con quasi 250mila addetti, che operano nelle

costruzioni, autotrasporto e autoriparazione, servizi alla persona e

digitali, alimentazione e ristorazione, moda, pulizie e tutela del

paesaggio e tipico e tradizionale, rappresentando il 20% della forza

produttrice dell’Isola e il 13% del valore aggiunto regionale,

equivalente a quasi 4 miliardi di euro.

Un patrimonio di tradizione, conoscenza, innovazione, talento,

capacità, resilienza e lavoro che le micro, piccole, medie imprese e

le artigiane offrono alla Sardegna, al resto d’Italia e d’Europa per

la crescita economica e lo sviluppo competitivo del tessuto produttivo

e per il progresso sociale di cittadini e imprenditori.

“I dati e il sentiment dei territori dicono come il comparto sia

cresciuto nei numeri, nella mentalità e nella visione del futuro –

commenta la Presidente – realtà dinamiche e, allo stesso tempo,

fragili; alla Regione chiediamo che queste abbiano una attenzione

maggiore e più “particolare”, per la loro tenuta e crescita che

influisce su tutta l’economia regionale”. “Per questo – prosegue –

abbiamo bisogno che la Legge Regionale 949, quella degli artigiani

sardi, diventi strutturale. Lo strumento, in 3 anni, con il nostro

contributo, ha erogato oltre 42milioni di euro di sostegni alle

imprese sarde del settore ma è tuttora bloccata dalla burocrazia. Alla

Regione chiediamo certezza e celerità sulla riapertura dello sportello

per soddisfare le richieste delle realtà produttive”.

Analogo appello alla Regione contro il caro energia. “La Giunta, anche

grazie alle nostre richieste – continua – a gennaio mise a

disposizione 70 milioni di euro per euro per supportare imprese e

famiglie nell’autoproduzione dell’energia ovvero sul fotovoltaico. Uno

stanziamento importante per il quale è necessario avere chiarimenti su

tempi e procedure: non c’è tempo da perdere. Non si può chiudere a

causa delle bollette”.

Poi il passaggio sull’insularità, tema caro alle imprese. “Vogliamo

rimanere isola ma non vogliamo più l’isolitudine – sottolinea la

Presidente – la Sardegna non deve più rimanere prigioniera di maggiori

costi e gap competitività. Ci batteremo fino a quando l’Insularità non

sarà tangibilmente applicata”.

Infine, l’Associazione, in vista delle prossime elezioni regionali, ha

annunciato il rilancio del “rating”, il consueto strumento di

Confartigianato che servirà a monitorare, verificare e valutare la

qualità dei provvedimenti politico-sindacali dei futuri Amministratori

regionali che andranno a incidere sulle attività artigiane e sul

territorio. Con tale progetto e metodo, i Candidati Presidenti e

Consiglieri potranno sottoscrivere il “manifesto” dell’Organizzazione

Artigiana con le proposte delle piccole e medie realtà e,

successivamente se eletti, verranno monitorati con un sistema,

indipendente e certificato di controllo dei risultati raggiunti.

All’incontro ha partecipato anche l’Assessora Regionale all’Industria

Anita Pili, che ha anticipato per la settimana prossima ci sarà la

convocazione delle Associazioni imprenditoriali sul problema

dell’energia e sul fondo da 70 milioni di euro stanziato dalla Giunta

per l’autoproduzione (fotovoltaico). Inoltre, la Pili ha dichiarato di

voler lavorare insieme alle imprese, soprattutto quelle artigiane, per

potenziarle e sostenerle e quindi si è impegnata a intervenire per

risolvere il problema che blocca la Legge 949.

L’Assemblea Regionale di Confartigianato ha confermato anche la

vicepresidenza al Vicario Fabio Mereu, 44enne imprenditore di Cagliari

del trasporto persone, che verrà supportato dagli altri 2

VicePresidenti: Giacomo Meloni, imprenditore edile di Olbia e Giuseppe

Pireddu, autoriparatore di Macomer. Della Giunta faranno parte, oltre

a Presidente e VicePresidenti, anche Norella Orrù e Salvatore Loi (Sud

Sardegna), Sandro Paderi e Antonio Matzutzi (Oristano), Giuseppe Tatti

(Nuoro), Marco Rau (Sassari) e Marina Manconi (Gallura).

La Presidente Lai, continuando i lavori, ha voluto subito annunciare

come, in preparazione delle elezioni regionali dell’anno prossimo,

Confartigianato stia avviando le iniziative territoriali relative al

consueto “rating”, il misuratore degli impegni della Politica nei

confronti delle aziende, per pesare, comunicare e valutare i benefici

derivanti dalle decisioni e dalle politiche regionali per le attività

artigiane e il territorio. Con tale progetto e metodo, i Candidati

Presidenti e Consiglieri potranno sottoscrivere il “manifesto” di

Confartigianato con le proposte degli artigiani e, successivamente se

eletti, verranno monitorati con un sistema, indipendente e certificato

di verifica dei risultati raggiunti, con il quale le aziende potranno

verificare e valutare la qualità dei provvedimenti politico-sindacali

dei nuovi Amministratori regionali. Un esempio dell’influenza che il

“rating” ha avuto sulle politiche regionali è quello relativo alla

Legge 949; una delle proposte artigiane del 2018, sottoscritta da

numerosi candidati, riguardò proprio la richiesta di incremento della

percentuale del fondo perduto dal 10 al 40%, aumento che si è

tramutato in realtà nei mesi successivi.

Successivamente, la riconfermata Presidente, attraverso il dossier “La

nuova era delle imprese artigiane sarde: innovare per resistere e

costruire un nuovo futuro”, ha voluto presentare e analizzare i dati,

attuali e dell’ultimo decennio, del settore e ragionare sulle numerose

condizioni che, soprattutto negli ultimi 3 anni, hanno modificato

aspettative e visione prospettica delle attività produttive isolane

ribadendo, inoltre, il proprio impegno e quello di Confartigianato

Sardegna nel continuare il dialogo con la Regione, le Istituzioni, le

Amministrazioni e la Politica, per dare coraggio, energia, credito e

opportunità alle circa 34mila imprese artigiane sarde e agli oltre

64mila addetti, e sostenere concretamente il tessuto produttivo delle

piccole e micro realtà sarde.

“Usciamo da quasi un triennio che ha segnato profondamente, la

mentalità, la visione prospettica e la propensione alla crescita delle

imprese sarde, soprattutto di quelle più piccole – commenta Maria

Amelia Lai, Presidente Regionale di Confartigianato Sardegna – non

neghiamo che per gli imprenditori ci sia un evidente ritardo nel

recuperare i livelli pre-pandemia. Ci sono forti squilibri sociali

anche perché finora abbiamo sottovalutato le conseguenze della crisi

demografica. Abbiamo sia una bassa natalità, sia una bassa occupazione

femminile che condizionano la ripresa”. “Per questo – prosegue – è

necessario che le realtà che rappresentiamo, organismi fragili e che

operano in un contesto economico delicato, continuino ad avere una

attenzione “particolare” riguardo le pari opportunità di crescita

rispetto al contesto nazionale e internazionale, come per esempio per

i finanziamenti, l’accesso al credito, la riduzione degli oneri

fiscali, il taglio della burocrazia ma anche per l’infrastrutturazione

e i trasporti”.

Ed è proprio sugli svantaggi legati all’insularità che la Presidente

ha voluto tracciare la via dell’Associazione: “La Sardegna ha

necessità di un “ponte” che la colleghi al resto dell’Italia; questo

può essere costruito solo partendo dall’abbattimento dell’isolamento

per arrivare al riconoscimento della condizione di insularità.

Vogliamo rimanere isola ma non vogliamo più l’isolitudine, non

vogliamo più rimanere prigionieri di gap in termini di maggiori costi

e competitività, come quelli legati al credito, alla burocrazia, alle

infrastrutture, all’energia, ai trasporti e alla produttività, che

costringono le medie, piccole e micro imprese della Sardegna ad

arrancare rispetto agli altri competitor italiani, europei e del

bacino del Mediterraneo”. “Come Associazione – continua la Lai – ci

batteremo fino a quando l’Insularità non verrà tangibilmente

applicata. È necessario, perciò, un lavoro di squadra per riuscire a

consolidare un livello elevato di attenzione sulla questione. Siamo, e

saremo in futuro, di fianco al Comitato nelle azioni che poterà avanti

e in tutte le attività che saranno utili a sensibilizzare imprese e

cittadini”.

Poi l’appello alla Regione affinché la Legge 949, che sostiene le

imprese artigiane della Sardegna, possa diventare strutturale.

Infatti, una spinta fortissima al settore è stata data dagli oltre 42

milioni di euro di finanziamenti erogati, negli ultimi 3 anni, della

Regione e degli Assessorati al Bilancio e Artigianato, dietro le

richieste di Confartigianato Sardegna. In circa 3 anni di attività,

sono state soddisfatte le necessità di finanziamento oltre 2.352

aziende, che hanno ricevuto una media di 18mila euro. Questo circuito

virtuoso ha messo in moto un meccanismo di moltiplicazione attraverso

il quale ogni 1 euro messo a disposizione dalla Legge, ha generato 2,5

euro. Investimenti che sono andati a spalmarsi sui territori e sulle

altre categorie produttive e di servizi.

“C’è necessità che la Norma diventi strutturale, perché grazie ai

cospicui finanziamenti, alla sua snellezza burocratica, al fondo

perduto fino al 40% e all’abbattimento dei costi di interesse questa

era diventata sinonimo di crescita delle imprese artigiane isolane –

sottolinea la Presidente – però, in questo momento, benché

rifinanziato, lo strumento è a rilento anche a causa delle modifiche

procedurali dei mesi passati, per l’istruttoria e la liquidazione

delle pratiche; inoltre si è in attesa della riapertura dello

sportello, per i quali confidiamo in tempi certi e celeri il riavvio

delle procedure”.

La Presidente ha poi toccato anche l’argomento del caro bollette e del

sostegno della Regione a imprese e famiglie per l’autoproduzione.

“A inizio anno plaudimmo l’iniziativa della Regione, in particolare

dell’Assessorato all’Industria, per lo stanziamento in Finanziaria di

70 milioni di euro per supportare imprese e famiglie

nell’autoproduzione dell’energia – prosegue la Presidente di

Confartigianato – ci fece piacere perché avvenne dopo una nostra

proposta, prima in Commissione poi in Assemblea, nella quale

chiedemmo, e ottenemmo, anche il fondo perduto”. “Come imprenditori, e

come cittadini, guardiamo con particolare attenzione quelle risorse

che andrebbero a supportare doppiamente le attività produttive:

direttamente, con l’autoproduzione di energia, e indirettamente,

tramite i cittadini che dovrebbero rivolgersi agli installatori e

impiantisti. Anche su tale stanziamento, chiediamo tempi certi e

celeri e procedure snelle”. Su tale argomento Confartigianato Sardegna

ricorda come il prezzo dell’energia nell’Isola continui a essere

elevato e a far segnare +68,2% rispetto al costo pre-conflitto (2021).

Nonostante a livello nazionale i valori all’importazione si stiano

attenuando, al contrario la dirompente azione del caro energia, anche

nella nostra Isola, pare non avere fine. Nella seconda metà del 2022,

l’escalation dei prezzi di elettricità e gas provocò una impennata dei

costi che toccò un +147,1% rispetto al 2021”.

“C’è un paradosso nel nostro Paese: il differente andamento tra prezzi

import di energia e costi di elettricità e gas per famiglie e imprese

– ha proseguito – anche in questa fase di discesa dei prezzi

nell’import, nell’Isola le nostre imprese pagano ancora il 68,2% in

più rispetto la media del 2021. Situazione che il Governo deve

modificare”. “Le imprese e le famiglie sarde – ha continuato – pur in

una situazione di favore rispetto al resto del Paese, scontano oltre

25 punti percentuali in più nei confronti della media UE. Situazione

che amplifica il gap di competitività esploso nella fase acuta della

crisi energetica. Ancora una volta l’efficienza straordinaria che gli

imprenditori artigiani isolano raggiungono all’interno dei loro

laboratori si infrange sulla inefficienza esterna. Questa volta non si

tratta di strade ma di una infrastruttura ancora più importante,

l’energia”.

E sul PNNR, l’Associazione Artigiana auspica il pieno coinvolgimento

delle PMI e progetti e bandi a misura di piccole e medie realtà che,

altrimenti, rischierebbero di rimanere ai margini.

“Il successo del Piano dipenderà anche dalla capacità di coinvolgere

tutti gli attori del nostro tessuto produttivo, a partire dagli

artigiani e dalle piccole imprese – rimarca – c’è la necessità di

superare le carenze nei processi decisionali e nelle procedure della

Pubblica amministrazione che stanno ritardando l’attuazione dello

Strumento. La piena realizzazione di questo va garantita anche

attraverso la capacità di rinegoziazione delle risorse e di revisione

delle linee di investimento che vanno integrate con la nuova politica

di coesione 2021-2027. La nostra Associazione, per questo conferma un

deciso impegno per sostenere gli sforzi degli imprenditori, alle prese

con le minacce dell’inflazione e degli incrementi dei costi aziendali.

E’ una sfida sulla quale il Governo ma anche la Regione Sardegna e i

Comuni devono concentrare ogni iniziativa per non perdere

un’opportunità irripetibile per il nostro Territorio e per tutto il

Paese”.

La Presidente ha poi annunciato di voler puntare sui giovani.

“Attraverso il Movimento Giovani Imprenditori – continua – occorre

investire sulle nuove leve dell’imprenditorialità e siamo impegnati a

costruire prospettive di sviluppo per le giovani aziende,

incoraggiando la creatività e la passione delle nuove generazioni”.

“Incentiveremo questa loro forza – ha ripreso – anche per ridare

energia a una regione che non si arrende alla crisi, anzi reagisce in

modo costruttivo, facendo impresa e dando così vita a nuovi posti di

lavoro e opportunità di sviluppo con la forza della creatività, con la

costanza e con l’impegno quotidiano”.

Stesso discorso per l’internazionalizzazione delle imprese: “E’

importante proseguire nel percorso avviato anni fa, visto interesse

delle imprese nei mercati esteri – prosegue – i prodotti della

Sardegna sono apprezzati ed è fondamentale che le nostre realtà

produttive continuino a essere messe nelle condizioni ottimali per

ampliare i loro mercati. Per questo condividiamo la strategia portata

avanti dalla Regione e il potenziamento degli strumenti”.

Tra le priorità dell’Associazione Artigiana anche lo sviluppo della

“Impresa 4.0”. “Crediamo fortemente che gli artigiani possano essere

veri protagonisti dell’innovazione – rimarca la Presidente – a

condizione che sappiano portare avanti un modo di innovare che si

integri con il valore artigiano”. “E’ proprio “l’artigianalità”

l’elemento distintivo fondamentale che rappresenta la forza di un

sistema imprenditoriale, fatto di intelligenza, innovazione e coraggio

– ha rimarcato – che anche in Sardegna muta si evolve. Per questo

qualità, ricerca stilistica, flessibilità e personalizzazione, non

solo possono convivere, ma anche rafforzarsi reciprocamente, dando

vita a un modello vincente”. “Innovazione e valore artigiano –

conclude la Lai – nella nostra Isola possono, e debbono, rafforzarsi

reciprocamente, dando vita a un modello vincente. L’innovazione è

ormai al centro di tutte le strategie di crescita dell’Italia e della

Sardegna, con strumenti concreti che possono finalmente riportare

l’economia regionale a livelli competitivi. Anche per questo siamo

pronti a questa nuova sfida”.

Il profilo dell’artigianato della Sardegna

Nell’Isola le micro-piccole imprese attive con meno di 50 addetti

insieme alle imprese artigiane attive sono 109.028 mila, il 99,7%

delle imprese totali del territorio e occupano 254.638 addetti,

l’82,0% dei lavoratori totali (310.479). Delle micro e piccole imprese

presenti sull’Isola una su quattro (25,2%) è artigiana. La dimensione

media delle imprese artigiane dell’Isola è di 2,3 addetti per impresa.

Sull’Isola i 64 mila addetti che operano nelle realtà artigiane

rappresentano il 20,7% del numero totale di occupati sul territorio.

In particolare, operano nell’artigianato sardo il 42,2% dei lavoratori

del Manifatturiero esteso, il 57,2% dei lavoratori delle Costruzioni e

l’11,8% dei lavoratori dei Servizi.

In Sardegna al I trimestre 2023 le imprese artigiane registrate sono

34.191, si tratta di un’impresa su cinque presente sull’Isola

(171.277). Le nuove iscrizioni nei primi tre mesi dell’anno sono state

568 e le cessate non d’ufficio 593, valore più basso dell’intera

serie; la nati-mortalità di impresa determina un saldo negativo di 25

unità.

Va assolutamente tenuto conto che l’analisi degli ultimi dati

Movimprese, riferiti al I trimestre 2023, sono ancora in parte

condizionati da quanto determinato dalla crisi Covid-19.

Composizione settoriali dell’artigianato sardo

Prendendo a riferimento il numero di imprese artigiane registrate al I

trimestre 2023 a livello di divisione Ateco 2007 tra quelle più

rappresentative del comparto – con numero di imprese registrate che

pesano sullo stock totale di imprese al I trimestre 2023 più dell’1% –

se ne individuano 16 in cui si concentra il 90,1% dell’artigianato

dell’Isola: Lavori di costruzione specializzati con 7.830 imprese,

pari al 22,9% del totale artigianato, Costruzione di edifici, con

5.052 imprese, pari al 14,8% del totale, Altre attività di servizi per

la persona con 3.727 imprese, pari al 10,9% del totale, Commercio

all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli

con 2.315 imprese, pari al 6,8% del totale, Trasporto terrestre e

trasporto mediante condotte, con 1.986 imprese, pari al 5,8% del

totale, Attività dei servizi di ristorazione con 1.960 imprese, pari

al 5,7% del totale, Industrie alimentari con 1.399 imprese, pari al

4,1% del totale, Attività di servizi per edifici e paesaggio con 1.271

imprese, pari al 3,7% del totale, Fabbricazione di prodotti in metallo

(esclusi macchinari e attrezzature) con 1.217 imprese, pari al 3,6%

del totale, Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero

(esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da

intreccio, con 941 imprese, pari al 2,8% del totale, Riparazione di

computer e di beni per uso personale e per la casa, con 727 imprese,

pari al 2,1% del totale, Altre industrie manifatturiere con 724

imprese, pari al 2,1% del totale, Riparazione, manutenzione ed

installazione di macchine ed apparecchiature con 678 imprese, pari al

2,0% del totale, Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di

minerali non metalliferi con 575 imprese, pari all’1,7% del totale,

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche con 355 imprese,

pari all’1,0% del totale e Attività dei servizi d’informazione e altri

servizi informatici con 332 imprese, pari all’1,0% del totale. Tra

questi principali 16 settori si rileva un peso più elevato

dell’artigianato sul totale imprese operanti nel settore per: Altre

industrie manifatturiere (84,6%), Riparazione di computer e di beni

per uso personale e per la casa (80,7%), Lavori di costruzione

specializzati (74,0%), Industria del legno e dei prodotti in legno e

sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e

materiali da intreccio (71,8%), Altre attività di servizi per la

persona (71,6%), Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi

macchinari e attrezzature) (66,8%), Riparazione, manutenzione ed

installazione di macchine ed apparecchiature (64,8%), Trasporto

terrestre e trasporto mediante condotte (64,4%) e Industrie alimentari

(61,6%). La dinamica di lungo periodo (10 anni) – I trimestre 2013-I

trimestre 2023 – mostra per i principali settori dell’artigianato

dell’Isola trend di crescita per: Riparazione, manutenzione ed

installazione di macchine ed apparecchiature (+49,0%), Attività di

servizi per edifici e paesaggio (+12,2%) e Altre attività di servizi

per la persona (+12,0%); e, all’opposto, trend di decrescita più ampi

per: Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i

mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

(-33,5%), Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (-29,8%),

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non

metalliferi (-26,0%), Altre attività professionali, scientifiche e

tecniche (-24,0%), Costruzione di edifici (-23,8%), Riparazione di

computer e di beni per uso personale e per la casa (-21,3%),

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e

attrezzature) (-21,2%) e Altre industrie manifatturiere (-20,6%).

Nell’ultimo anno – I trimestre 2022-I trimestre 2023 – variazioni

tendenziali positive si rilevano per: Riparazione, manutenzione ed

installazione di macchine ed apparecchiature (+3,8%), Altre attività

di servizi per la persona (+2,9%), Attività dei servizi d’informazione

e altri servizi informatici (+1,2%), Lavori di costruzione

specializzati (+1,1%) e Attività di servizi per edifici e paesaggio

(+0,9%); e negative, più accentuate, per: Industria del legno e dei

prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di

articoli in paglia e materiali da intreccio (-4,9%), Trasporto

terrestre e trasporto mediante condotte (-4,7%), Riparazione di

computer e di beni per uso personale e per la casa (-4,1%), Altre

industrie manifatturiere (-3,3%) e Fabbricazione di altri prodotti

della lavorazione di minerali non metalliferi (-3,2%).

Imprese artigiane gestite da giovani

In Sardegna nel 2022 sono 2.616 le imprese artigiane gestite da under

351 ., pari al 7,6% del numero complessivo di imprese artigiane

presenti sul territorio e al 18,0% del numero totale di imprese

gestite da giovani imprenditori (14.553). Di queste il 26,3% è gestito

da giovani donne e la restante quota del 73,7% da uomini under 35 e il

5,8% da stranieri con meno di 35 anni.

Il 37,1% delle imprese artigiane gestite da under 35 sono imprese del

comparto Servizi alle persone, il 35,1% sono imprese delle

Costruzioni, il 13,7% sono imprese del settore Manifatturiero e il

12,9% sono imprese dei Servizi alle imprese. Le imprese giovanili

rappresentano il 10,5% dell’artigianato nei Servizi alle persone, il

7,2% in quelli alle imprese, il 7,1% nelle Costruzioni e il 5,2% nel

Manifatturiero. Nello specifico, le prime 5 divisioni per numero di

imprese artigiane registrate gestite da giovani – settori in cui si

concentra il 70,1% dell’artigianato gestito da under 35- sono: Lavori

di costruzione specializzati (con 559 imprese artigiane gestite da

under 35), Altre attività di servizi per la persona (530), Costruzione

di edifici (349), Attività dei servizi di ristorazione (254) e

Attività di servizi per edifici e paesaggio (142).

Focus giovani e futuro

Pensare al futuro ignorando la demografia è impossibile. Il declino

demografico è prossimo e la decrescita della componente giovanile nei

prossimi 40 anni, trend più accentuato proprio nella nostra regione

(-41,0%), è espressione dell’elevata denatalità odierna (2022 anno

record per minor numero di nascite). Ciò innesca meccanismi che

deragliano il processo di crescita economico e sociale. Alcune

evidenze le abbiamo già sotto gli occhi. In un contesto di “declino”,

come quello che si prospetta se non si inverte il trend demografico,

la crescita decelera determinando una domanda di lavoro poco dinamica

e di bassa qualità che attiva, velocizza e spinge un altro fenomeno

sfavorevole per la penisola tutta, e in particolare per la nostra

Isola, quello della “fuga di cervelli”: per la Sardegna il tasso di

migratorietà, calcolato rapportando il saldo estero di laureati 25-39

anni su 1.000 giovani 25-39 anni, è di -0,81, valore che la posiziona

al centro alla classifica nazionale. Si tratta di un fenomeno per

nulla positivo che negli ultimi 10 anni non ha cessato di crescere.

L’ampliamento, in valori assoluti, del saldo negativo (iscritti <

cancellati laureati 25-39 anni), nel 2021 rispetto al 2011, per la

nostra Isola è stato di 130 unità. Questo fenomeno da conferma che i

giovani di oggi sono cittadini del mondo e che quando pensano al loro

futuro hanno lo sguardo lungo che prevarica i confini nazionali. Ciò

chiede al Paese tutto, e alla nostra regione in modo particolare, uno

sforzo in più per far sì che anche restare può rappresentare una buona

scelta. Questo fenomeno del brain drain impoverisce il capitale umano

e riduce la creazione d’impresa. Anche per flussi migratori interni al

paese di giovani laureati, che si spostano da regione a regione, la

Sardegna mostra un saldo negativo (-2,05). Sul fronte lavoro il

segmento giovani è quello che più ha recuperato, a livello nazionale,

i livelli pre-pandemia. Il tasso di occupazione 15-34 anni si attesta

per la nostra regione al 37,5%, valore superiore a quello rilevato per

il Mezzogiorno (31,7%) ma inferiore a quello nazionale (43,7%). Tra le

regioni però è quella che recupera meno i livelli del 2019, difatti il

tasso raggiunge i livelli pre-pandemia (+0,1%) senza superarli. Per

apertura delle imprese verso la platea giovanile under 30, misurata

con riferimento alla quota di entrate previste dalle imprese di figure

con meno di 30 anni, la Sardegna si posiziona ultima con una quota del

3,6%. È invece tra le prime regioni (5^) per quota di Neet, indicatore

che misura il “grande spreco” della risorsa giovani poiché si tratta

di coloro che non risultano inseriti né in percorsi di studio né in

percorsi di lavoro. Tale quota risulta però in contrazione, come in

tutte le altre regioni, nel 2022 rispetto al 2021, di 2,2 punti.

Seppur la dinamica demografica da già i suoi effetti sull’occupazione

autonoma artigiana che vede ridursi la platea di riferimento di

under35 – che nel 2021, ultimo dato disponibile, conta 3.528 unità –

del 12,1% fare impresa resta ancora per il 48,2% degli under 30

italiani un’opzione di scelta post studi, quota di quasi dieci punti

superiore al 38,7% della media Ue a 27. Sono complessivamente oltre 14

mila le imprese gestite da under 35 in Sardegna che hanno un peso sul

totale imprese dell’8,5%, valore inferiore al peso delle imprese

giovanili rilevato per il Mezzogiorno (10,2%), ma in linea con quello

nazionale (8,7%). Per l’artigianato l’incidenza dell’imprenditoria

giovanile si attesta al 7,6%, valore inferiore sia a quello del

Mezzogiorno (10,2%) che a quello nazionale (9,7%). Il peso delle vere

nuove imprese ‘capitanate’ da un giovane imprenditore, sinonimo

dell’attivazione dei giovani in campo imprenditoriale, mostra per la

nostra regione un valore pari al 31,4% inferiore a quello rilevato per

il Mezzogiorno (34,9%) e anche a quello medio nazionale (32,7%), che

la posiziona 16^ nella classifica regionale. Per orientare i giovani

nella scelta post studi ricoprono ruolo centrale le esperienze di

qualità nelle imprese attraverso tirocini/stage e alternanza

scuola-lavoro (oggi PCTO). La Sardegna figura però tra le regioni che

collaborano meno con istituti scolastici attraverso tirocini/stage

(9,0%< valore nazionale 12,5%) e attraverso percorsi di PCTO (3,2%<

valore nazionale 7,2%). Ciò comporta una difficoltà maggiore nella

comunicazione scuola-impresa tenendo lontani due mondi che troppo

spesso viaggiano su binari paralleli. Molti delle variabili appena

descritte stanno alla base dell’Indice Younth Friendly Confartigianato

mediante il quale viene misurato il grado di apertura verso i giovani

dei territori italiani. Il nostro territorio presenta un habitat poco

favorevole per i giovani difatti, per valore dell’indice pari a 384

punti sotto del 38,7% rispetto alla media nazionale, figura tra le

regioni meno attrattive posizionandosi penultima nella classifica, fa

peggio solo il Molise.

Imprese artigiane gestite da donne

Le imprese artigiane gestite da donne2 in Sardegna nel 2022 sono

5.994, pari al 15,1% delle imprese artigiane presenti nel territorio e

al 17,5% del totale imprese femminili (39.646). Di queste imprese

dell’artigianato l’11,5% è gestito da giovani donne under 35, il 5,7%

da donne di nazionalità straniera e lo 0,7% da donne giovani

straniere.

Il settore dei Servizi alle persone è quello in cui si concentra la

maggior quota di imprese artigiane femminili, pari al 57,1% delle

5.994 imprese gestite da donne nell’artigianato; seguito dal settore

Manifatturiero (21,4%), da quello dei Servizi alle imprese (15,3%) e

dalle Costruzioni (5,8%). Sul totale artigianato il peso

dell’imprenditoria femminile è maggiore nel settore dei Servizi alle

persone (36,9% del totale artigianato del settore), seguito dai

Servizi alle imprese (19,6%), dal Manifatturiero (18,5%) e dalle

Costruzioni (2,7%).

Nello specifico le prime 5 divisioni Ateco 2007 per numero di imprese

artigiane gestite da donne – settori in cui si concentra il 72,3%

dell’artigianato femminile- sono: Altre attività di servizi per la

persona (con 2.542 imprese artigiane gestite da donne), Attività dei

servizi di ristorazione (637), Industrie alimentari (492), Attività di

servizi per edifici e paesaggio (459) e Confezione di articoli di

abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia (202).

MPI e artigianato proiettati alla sostenibilità ambientale e al centro

della metamorfosi digitale La transizione green del sistema delle

imprese è caratterizzata da una domanda di lavoro con una diffusa

richiesta di competenze sul risparmio energetico e la sostenibilità

ambientale, un orientamento che si delinea più marcato nelle micro e

piccole imprese (MPI). L’analisi dei dati del Sistema informativo

Excelsior di Unioncamere e ANPAL evidenzia che nel 2022 le imprese

sarde richiedono come necessarie le competenze green, ovvero

l’attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale,

per 117.700 posizioni, pari all’82,2% delle entrate previste nel 2022.

Tale quota è in aumento di 3,7 punti rispetto all’anno precedente,

quando le competenze green erano richieste al 78,4% delle entrate

previste. Alta importanza delle competenze green è più marcata nelle

MPI – Nel 46,5% delle entrate le imprese richiedono la presenza di

competenze green con un elevato grado di importanza (medio[1]alto e

alto), quota in aumento rispetto al 45,4% rilevato l’anno precedente.

Il peso delle entrate con questa marcata caratterizzazione di

competenze green è più elevato nelle micro e piccole imprese (MPI)

dove è pari al 50,6%. Nel complesso le MPI richiedono 106mila entrate

di cui per 53mila, pari al 50,6%, vi è una elevata importanza delle

competenze per il risparmio energetico e un minore impatto ambientale

dell’attività dell’impresa; anche per le MPI questa caratterizzazione

delle competenze green è in aumento di 2,8 punti rispetto al 47,8%

rilevato l’anno precedente. La quota scende al 34,8% per imprese con

oltre 50 dipendenti. Nel complesso la quota delle MPI è di 15,9 punti

superiore a quella calcolata per le medie e grandi imprese. L’analisi

per settore evidenzia che il comparto delle Costruzioni,

caratterizzato da interventi incentivati per ridurre il consumo

energetico delle abitazioni, registra la quota più elevata di

lavoratori per cui deve essere più marcata l’attitudine al risparmio

energetico e alla sostenibilità ambientale, pari al 49,8%, seguito dal

Manifatturiero con il 46,8% e dai Servizi con il 46,0%. Per virare

verso questa direzione gioca un ruolo non secondario la transizione

digitale che attraverso tecnologie sempre più efficienti si dimostra

in grado di ridurre i consumi di energia e allo stesso tempo i

quantitativi di scarti di materiale impiegato per la produzione. Ciò

pone al centro gli investimenti e le competenze. Le piccole realtà

produttive e dell’artigianato sarde sono anch’esse coinvolte in questo

percorso di ‘metamorfosi digitale’: la quota di MPI che nel 2022 ha

effettuato almeno un investimento in ambito digitale si attesta al

66,2%. Fino ad ora però sono risultate più orientate ad introdurre in

azienda Internet alta velocità (vi hanno investito nel 2022 il 47,8%

delle MPI sarde), Sicurezza informatica (42,7%), Strumenti software

per l’acquisizione e la gestione di dati (38,2%) e IoT (Internet delle

cose), tecnologie di comunicazione machine-to machine (32,2%), tutti

asset digitali fondamentali ma poco sofisticati – ad oggi si attesta

al 24,3% di MPI hanno investito nell’utilizzo di big data per

analizzare i mercati – nel supportare e velocizzare il cambiamento

digitale e conseguentemente green delle imprese, per tale motivo è

richiesto, ancora una volta, e sempre con insistenza maggiore a loro,

alle piccole, un impegno maggiore. La formazione e le competenze sul

fronte green come su quello digitale non sono secondarie soprattutto

nelle piccole realtà spesso molto acerbe su entrambi o su uno solo dei

due temi. La quota di imprese che hanno effettuato o intendono

effettuare attività di formazione con corsi nel 2022 nell’ambito

tematico della transizione green e sostenibilità ambientale si attesta

al 30,5% (>27,9% nazionale) e nell’ambito della digitalizzazione si

attesta invece al 34,6 %