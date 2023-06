Confartigianato imprese Sardegna: calano assunzioni e apprendistato

IMPRESE E LAVORO – In Sardegna calano le assunzioni con

l’apprendistato: Isola ultima in Italia. E le aziende aspettano ancora

i contributi per il 2016. Lai e Serra (Confartigianato Sardegna):

“Rilanciare lo strumento e renderlo più appetibile per imprese e

dipendenti”. Nel frattempo tante imprese faticano a trovare figure

professionali formate e preparate.

In Sardegna cala ancora l’utilizzo dell’apprendistato nelle imprese.

Lo scorso anno, infatti, solo 2.747 giovani sardi sono entrati nel

mondo del lavoro con questo particolare contratto su un totale di

75.858 nuove assunzioni a tempo indeterminato. Tale dato pone la

nostra regione all’ultimo posto nazionale, subito dopo il Molise (5,8)

e la Basilicata (6,0). In testa, al contrario, l’Umbria dove si

contano 17,6 nuovi rapporti di apprendistato ogni cento nuovi rapporti

attivati per under 30; segue il Piemonte con 14,7. Tutto contro la

media nazionale del 10,7%.

Secondo l’indagine dell’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, sui

dati INPS, nel 2022 nell’Isola si sono contate solo 3,6 nuove

assunzioni con l’apprendistato ogni 100 nuovi rapporti attivati. Nel

2018 nell’Isola i contrattualizzati furono 6,7 su 100.

Le province

A livello provinciale, la migliore delle province sarde è Oristano

(97esima posizione), con 245 assunzioni con apprendistato (5,7

assunzioni ogni 100); segue Cagliari (99esima) con 1.131 (5,6), Nuoro

(104esima) con 293 (3,8), Sassari-Gallura (106esima) con 827 (2,5) e

Sud Sardegna (107esima) con 251 (2,4).

Per ciò che riguarda la formazione del personale, il 23% delle aziende

sarde (9a posizione in Italia) ha provveduto a istruire e aggiornare i

propri dipendenti facendoli partecipare a specifici percorsi

formativi, contro una media italiana è del 22,4%. Per ciò che concerne

i tirocini, il 9% delle realtà isolane ha ospitato una o più persone

(media nazionale 12,5%); sul totale il 3,2% dei tirocinanti è dato

dall’alternanza scuola-lavoro.

“In Sardegna, continuiamo a ripeterlo, bisogna continuare a puntare

sull’apprendistato per preparare i giovani ad entrare nel mercato del

lavoro – sottolinea Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato

Imprese Sardegna – è necessario rilanciare questa “palestra” nella

quale i giovani studiano e lavorano, anche per soddisfare le esigenze

di un mondo che richiede competenze tecniche evolute imposte anche

dalla rivoluzione digitale”.

I ritardi

“Ricordiamo come la Regione, per favorire

l’inserimento dei nuovi dipendenti nelle aziende attraverso

l’apprendistato (legge 12 del 2001), nella Legge di Stabilità 2023

abbia stanziato un totale di 3 milioni di euro (1 per ogni annualità

dal 2023 al 2025) – continua la Presidente Lai – ma a oggi non è stato

ancora pubblicato l’avviso in favore delle imprese che hanno

effettuato assunzioni di apprendisti del 2016. Questi ritardi sono

deleteri per le realtà che hanno creduto nella norma e nel sostegno

dell’occupazione dei giovani”.

Necessità di professionisti

In ogni caso, nell’Isola, nonostante la cronica mancanza di lavoro,

tante attività faticano a trovare figure professionali formate e

preparate ovvero cresce sempre di più la necessità di figure

professionali qualificate da inserire nelle imprese; se nel 2022 la

quota mancante di manodopera specializzata era del 36,6%, nel 2023 la

carenza si attesterà al 42,1%, con una crescita del 5,5%. Tra le

imprese artigiane la difficoltà di reperimento è del 38,5%. Insomma il

lavoro ci sarebbe ma i posti rimangono liberi a causa del ridotto

numero di candidati, per l’inadeguatezza professionale degli aspiranti

e per altre “generiche motivazioni”.

Manca di tutto: da chi opera nell’ambito digitale e ICT, come i

progettisti di software, gli amministratori di sistema, gli analisti e

i tecnici programmatori, passando per gli autisti di camion, gli

operai edili specializzati in risparmio e riqualificazione energetica,

gli elettricisti, i meccanici, i meccatronici e i riparatori di

autoveicoli, gli idraulici, i saldatori, gli assemblatori e cablatori

di apparecchiature elettriche senza dimenticare gli estetisti, gli

acconciatori e i cuochi.

Inoltre, nel 2022 le imprese sarde hanno impiegato in media 3,3 mesi

con i tempi allungatisi fino a 4,7 mesi per gli operai altamente

specializzati anche se per migliaia di altre figure altamente

professionalizzate occorre oltre 1 anno di ricerca.

Confartigianato, il paradosso del lavoro

“Nella nostra regione ormai siamo al paradosso: il lavoro ci sarebbe,

la possibilità di assumere anche ma mancano le figure professionali

adatte – commenta Daniele Serra, Segretario Regionale di

Confartigianato Sardegna – la realtà è che gli imprenditori hanno

necessità, per la loro azienda, esclusivamente di personale

adeguatamente formato e pronto a operare in tutti i settori. Per

questo la Sardegna che produce non potrà mai esprimere tutto il suo

potenziale se non si allineeranno i percorsi formativi alle esigenze

delle aziende e se non si favorirà l’inserimento dei giovani nelle

imprese artigiane”.

“Per mantenere allineata la qualità dell’offerta e della domanda di

lavoro – continuano Lai e Serra – una soluzione è quella di rendere lo

strumento dell’apprendistato più appetibile dal punto di vista del

costo del lavoro a carico dell’impresa, soprattutto al termine del

percorso di apprendistato laddove ci sia l’assorbimento in azienda del

giovane. Un’altra è il consentire la valorizzazione del ruolo del

maestro artigiano, l’unico in grado di trasferire al giovane le

conoscenze e competenze utili per una corretta qualificazione

professionale”. “Ricordiamo però – concludono – che il lavoro nelle

imprese lo si crea, e lo si conserva, anche grazie a incentivi e

contributi che devono essere erogati con una minima burocrazia e tempi

certi”.