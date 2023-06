Conclusa CINEPROF: il progetto su Scuola e mestieri del cinema riporta un record di presenze e consensi

Numero esponenziale di presenze e consensi per il progetto dell’ANEC Lazio dedicato alla scuola e improntato sul linguaggio e i mestieri del Cinema spiegati dai professionisti del settore

Si è conclusa a maggio la 3° edizione di “CINEPROF – La scuola incontra le professioni e la creatività del cinema”:

progetto che ha coinvolto, nel corso di un anno scolastico, studenti e docenti di scuole primarie e secondarie di I e II grado; insieme a professionisti del mondo cinematografico, dislocate in zone con offerta culturale ridotta in ben 5 regioni italiane, Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria.

202 docenti coinvolti al cinema; 122 docenti in classe; 2230 studenti davanti al grande schermo e 1163 studenti che hanno partecipato a specifici percorsi didattici in classe.

le iniziative – articolate in proiezioni al cinema, successivi approfondimenti in classe e da corsi di alfabetizzazione rivolte ai docenti partecipanti – hanno registrato un totale di:

24 i comuni coinvolti (Alghero, Cagliari, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Cortona, Frascati, Gaeta, Grottammare, Itri, Lanciano, L’Aquila, Monterubbiano, Ostia, Pescara, Pescasseroli, Ponte Valleceppi, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto, Sassari, Spoleto, Sulmona, Terracina, Trevignano Romano e Villa Cidro) per 55 classi all’interno di 25 istituti.

Significativo, inoltre, anche il numero dei tutor dell’Anec di ogni regione coinvolti:

per l’Abruzzo Francesco Calandra, per il Lazio Enrico Azzano, Francesco Crispino, Flavia Montini e Anna Maria Pasetti; le Marche Andrea Cardarelli, Giulia Marziali, Simone Paglialunga e Mauro Piacentini; per l’Umbria Roberto Costantini, Andrea Fioravanti, Simone Rossi, Piero Sacco e Lorenzo Tardella: infine, per la Sardegna, Francesca Lixi, Andrea Mura e Giusy Salvio.