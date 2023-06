Comunica: workshop della Marcos y Marcos

Comunica è il workshop di comunicazione editoriale Marcos y Marcos. L’evento fa parte di Leggimi, un progetto della Fondazione Siotto che ha lo scopo di promuovere la cultura letteraria ed editoriale.

Il corso, della durata di 8 ore, sarà a cura di Roberta Solari, responsabile dell’ufficio stampa e comunicazione della casa editrice milanese.

Il laboratorio si svolgerà il 17 Giugno 2023, alle ore 9:30, presso Palazzo Siotto in via dei Genovesi 114 a Cagliari. Sarà una giornata dedicata alla possibilità di sperimentare come si lavora in un ufficio stampa e di comunicazione tutto incentrato sul mondo dei libri. Il workshop si rivolge a tutte quelle persone che vorrebbero lavorare in questo campo ma anche a librerie e librai, bibliotecari e chiunque voglia far conoscere e crescere i propri progetti culturali. Da la possibilità di aggiornarsi e imparare nuove nozioni spendibili poi in un futuro.

Alcuni argomenti che verranno trattati sono:

L’incisività di un marchio editoriale, di una libreria, di un progetto culturale

Come raccontarsi: grafica e tono della comunicazione

Workshop creativo a gruppi per progettare nuove idee di comunicazione

Ideare un piano di comunicazione: conoscere i tempi, gli spazi e gli interlocutori

Scrittura per la comunicazione, con particolare attenzione a comunicati stampa e copy per i social

Per maggiori informazioni sui costi e per le iscrizioni bisogna contattare: fgsiotto@gmail.com

Il prezzo comprende il pranzo.

Comunica – workshop di comunicazione editoriale Marcos y Marcos.

Palazzo Siotto via dei Genovesi 114, Cagliari

Inizio ore 9:30

