Colombino prosegue come DS per la Torres

Il club rossoblù comunica di aver riconfermato Andrea Colombino nel ruolo di direttore sportivo: per il sassarese si tratta della terza stagione consecutiva in forza alla Torres targata Abinsula. A lui un rosso in bocca al lupo in vista dello start della prossima stagione calcistica.

Una conferma attesa, che non ha certo rallentato l’azione sul mercato. La società infatti già da tempo si move per apportare le giuste migliorie all’organico e – parallelamente – lavora sulla necessaria programmazione della prossima stagione di serie C.

Andrea Colombino (classe 1981) inizi da osservatore, poi è collaboratore tecnico a Como (2007/2008) e al Latte Dolce (2013-2014), quindi di nuovo osservatore per una storica realtà del pallone italiano: il Genoa (2014/12015). Prima esperienza da DS proprio alla Torres nel 2015-2016. L’anno dopo è a Uri, poi Latte Dolce e Carbonia (2020-2021) con nel mezzo un’altra preziosa parentesi da osservatore del “Grifone”. Dal luglio 2021 è il diesse rossoblù.

