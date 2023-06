Coldiretti Nuoro-Ogliastra: Leonardo Salis confermato presidente sezione Dorgali

Rieletti anche Francesco Frau (Orosei) e Francesco Lai (Irgoli)

Leonardo Salis, già presidente della Federazione Coldiretti Nuoro-Ogliastra è riconfermato al vertice della sezione di Dorgali.

Le assemblee, dopo una affollata riunione, hanno riconfermato anche i presidenti: Francesco Frau della sezione di Orosei e Francesco Lai di quella intercomunale di Irgoli che comprende anche i Comuni di Loculi, Galtellì e Onifai. Tutte le elezioni sono state all’unanimità.

Da parte di tutti i presidenti è stata espressa gratitudine alle assemblee per la scelta di rinnovare la fiducia dopo il precedente mandato. Un attestato arrivato per il lavoro svolto che tutti i vertici delle sezioni Coldiretti riconfermati promettono di portare avanti all’insegna della massima condivisione; su programmi e progetti che puntano alla valorizzazione e difesa dei territori di appartenenza.

Leonardo Salis, dichiarazioni

“Proseguiremo un fruttuoso percorso di sostegno alle nostre imprese associate nel territorio – sottolinea Salis – sappiamo che le sfide che ci attendono anche in questo mandato sono molteplici ma noi sapremo farci trovare pronti per continuare a dare risposte concrete alle aziende sia sotto il profilo sindacale che sul fronte più operativo – conclude – come sempre nel rispetto delle nostre idee di condivisione, dialogo e confronto”

