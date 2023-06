Coldiretti Giovani Impresa Oristano: Laura Cocco nuova delegata provinciale

Designati anche i vice delegati: Maria Chiara Massa di Morgongiori e Alberto Di Felice di Bauladu

Coldiretti Giovani Impresa Oristano ha un nuovo delegato. L’assemblea provinciale del Movimento Giovani Coldiretti, riunitasi stamane a Oristano all’agriturismo “Archelao”, ha eletto all’unanimità Laura Cocco.

La giovane è laureata in giurisprudenza e annovera nel proprio curriculum accademico una specializzazione in operatore giuridico di impresa. La ventottenne attualmente collabora come responsabile marketing nella attività di famiglia, l’azienda olearia Peddio di Cuglieri che produce olio di qualità, certificato in agricoltura biologica.

Laura Cocco rappresenta anche i giovani sardi di Coldiretti a Bruxelles, nella Commissione Europea nei settori Olivicolo e Biologico. Nel sodalizio provinciale prende il posto di Nicola Mette, allevatore dell’azienda di Sennariolo.

Laura Cocco: “L’agricoltura è un settore produttivo economico da difendere, tutelare e migliorare”

“Sono felice e onorata della fiducia che è stata riposta in me. Confido, insieme al gruppo di giovani del Consiglio e all’ausilio di tutti i giovani di Oristano, di affrontare al meglio le sfide, le difficoltà e opportunità future in agricoltura. È l’unico settore produttivo-economico che la Sardegna da sempre annovera: va difeso, tutelato e migliorato“.

Coldiretti, le dichiarazioni dei quadri dirigenziali

Per Emanuele Spanò, direttore Coldiretti Oristano: “L’attenzione della nostra associazione verso le nuove generazioni è centrale. I giovani rappresentano il futuro della nostra agricoltura e zootecnia.

Occorrono imprenditori agricoli sempre più qualificati e attivi, aperti alle innovazioni e al confronto, in uno scenario isolano – nazionale e internazionale – in fase di rapido mutamento.

La biodiversità, l’ambiente e la qualità delle produzioni avranno un ruolo sempre più rilevante. Come sardi siamo in grado di fornire risposte con i giovani protagonisti principali”.

