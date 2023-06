L’assemblea elegge anche due nuove vice responsabili regionali che rispondono ai nomi di Elisabetta Secci e di Maria Grazia Murrocu

Mariafrancesca Serra è la nuova responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa. È stata eletta all’unanimità dall’assemblea riunitasi oggi – venerdì 30 giugno – a Oristano.

L’imprenditrice dell’azienda ago-zootecnica di Usellus, già numero uno di Coldiretti Donne Impresa Oristano sostituisce Elisabetta Secci che per otto anni ha guidato con successo l’associazione delle donne di Coldiretti. Mariafrancesca Serra guiderà l’associazione per i prossimi cinque anni coadiuvata dalle vice (Secci e Murrocu).

Serra: “Valorizzare e promuovere la figura dell’imprenditrice agricola”

“La Sardegna è terra di donne forti, audaci e combattenti. Coldiretti Donne Impresa rappresenta tutto questo. Credo fortemente nella forza di essere unite. Insieme porteremo avanti i nostri obiettivi di valorizzazione e promozione della figura dell’imprenditrice agricola.

Sono onorata di rappresentare questa squadra. Nel corso dei prossimi anni lavorerò prendendo come ispirazione le donne che mi hanno preceduta. Abbiamo anche il compito di ispirare le nuove generazioni di donne affinché prendano coscienza che si possono superare tutti i limiti”.

Elisabetta Secci: “Donne Impresa è una scommessa vinta. Siamo un gruppo forte”

All’assemblea anche il saluto della responsabile uscente, Elisabetta Secci, che diventa vice.

“Il percorso fatto fin qui è stato bellissimo. Abbiamo potuto raggiungere importanti risultati. Siamo donne determinate e viviamo in pieno l’esperienza Coldiretti. Ho scommesso in Donne Impresa: abbiamo vinto tutte insieme questa scommessa. Oggi passo il testimone, consapevole di far parte di un gruppo forte“, ha dichiarato l’imprenditrice agricola di Villamassargia a capo di un’azienda multifunzionale che abbina la produzione di ortaggi e legumi in campo aperto.

Cualbu, Saba e Spanò: la parola ai quadri dirigenziali di Coldiretti

Oltre alle componenti dell’assemblea di Coldiretti Donne Impresa regionale, arrivate da tutta la Sardegna, erano presenti il presidente e direttore regionale Coldiretti, Battista Cualbu e Luca Saba, oltre al direttore provinciale di Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò.

“Ringraziamo la responsabile uscente, Elisabetta Secci, perché la scommessa fatta è stata vinta grazie al grande lavoro svolto. Donne Impresa incarna in pieno lo spirito e i valori di Coldiretti, in primis il lavoro di squadra e la grande collaborazione. Auguriamo buon lavoro a Mariafrancesca Serra“, ha sottolineato Cualbu.

Secondo il direttore regionale Luca Saba “Donne Impresa prosegue nel suo percorso di grande crescita. Veicola il concetto che fare agricoltura non è un lavoro di serie B.

Coldiretti continua a essere associazione capillare in tutto il territorio nazionale (oltre che sardo) e rappresenta la vera forza di prossimità vicina alla gente, soprattutto in questo momento storico in cui le istituzioni, e non solo, abbandonano i territori, lasciando scoperti servizi fondamentali per la società”.

