Codice della strada, dal Mit stretta su droghe e cellulare alla guida

ROMA (ITALPRESS) – Linea dura sugli stupefacenti, con il superamento dello “stato di alterazione”: chi viene fermato dopo aver assunto droghe subirà la sospensione della patente.

Mentre per gli ubriachi recidivi il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida e obbligo dell’alcolock, il dispositivo che blocca l’accensione del veicolo in caso di positività all’alcol test. Queste sono alcune delle novità contenute nel ddl sul codice della strada che il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta mettendo a punto in vista del Consiglio dei ministri previsto per domani.

Tra le novità, anche “tolleranza zero” per le infrazioni con possibilità di revoca definitiva del documento di guida per i casi più gravi, riferiscono fonti del Mit. Si introduce anche la sospensione della patente per chi è sorpreso alla guida col cellulare, contromano e per tutti comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità. E ancora, più garanzie per i ciclisti, che verranno protetti soprattutto in caso di sorpassi, e chiarezza sui monopattini con targhe, assicurazione e obbligo di casco.

Anche nuove norme sulle ztl e, infine, chiarezza sugli autovelox, per evitare l’uso di strumenti di rilevazione della velocità non omologati e troppo spesso installati solo al fine di moltiplicare le sanzioni.

