CODAPA: raccolta firme per l’abolizione della caccia

Al via anche a Cagliari i banchetti per la raccolta di firme per l’abolizione della caccia

sabato 3 giugno in corso Vittorio Emanuele, 210 – Cagliari-.

La caccia, ogni anno, comporta l’eliminazione di decine di milioni di esseri senzienti e incolpevoli, decine di vittime umane (tra morti e feriti) a seguito di incidenti, uno sperpero di decine di milioni di euro di soldi pubblici per il ripopolamento degli animali selvatici, interessi economici dell’industria delle armi, incalcolabili danni ambientali e alla biodiversità.

Ogni anno, milioni di animali vengono uccisi a scopo di intrattenimento e sport, senza alcuna reale giustificazione. Gli effetti di questa pratica sono devastanti: intere specie vengono messe a rischio, gli ecosistemi vengono disturbati e gli animali subiscono atroci sofferenze. È giunto il momento di porre fine a questa barbarie, e il primo passo per farlo è firmando il referendum per l’abolizione della caccia.

Anche in Sardegna è iniziata la raccolta delle adesioni per l’abolizione della caccia. La CADAPA, Comitato Antispecista Difesa Animali e Protezione Ambiente,

attiva in tutto il territorio italiano e con referenti anche in Sardegna, ha dato il via anche nell’isola ad una nuova raccolta di firme per una proposta referendaria seria e concreta, per condurre una grande battaglia di civiltà condivisa dalla gran parte della cittadinanza italiana: L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA.

Riteniamo che sia giunto il momento di difendere chi non ha voce e di tutelare l’ambiente contrastando ogni tipo di violenza.

Occorrono 50 mila firme. Ogni firma conta. Ogni firma rappresenta una voce che si leva a favore degli animali.

A Cagliari i banchetti per la raccolta si possono trovare in Corso Vittorio Emanuele, 210 dalle h. 10:00 alle 13:00

È possibile firmare anche online seguendo le indicazioni del link https://www.cadapa.it/

