Cinghiali, Giordano (Ugl): “Stare tranquilli o ora si rischia anche la peste suina?”

“Ci risiamo, il Covid-19 ha paralizzato l’economia del nostro territorio come in tutto il resto d’Italia e del mondo:

abbiamo perso migliaia di familiari, vittime della pandemia sconosciuta dal 2020, oggi grazie alla scienza si stà risolvendo:

ma incombe un altro dramma meno conosciuto, l’Ugl non vuole creare allarmismi, per tanto è opportuno affrontare il problema in tempi necessari.

L’Ugl Matera lancia l’allerta sul tasso di malattia che si potrebbe diffondere a macchia d’olio dovuta alla Peste suina che fortunatamente non è trasmissibile all’uomo; quindi l’allarme lanciato nei confronti di questa condizione è relativo unicamente agli animali e di conseguenza ai devastanti danni economici che ne derivano; considerato l’altissimo rischio di morte che comporta. Ora non si può più aspettare”.

Per Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera:

“apprendiamo che a seguito dei focolai di peste suina africana che si sono verificati in alcune aree della Campania, ed in particolare a Serre e Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, la Commissione europea ha inteso ricomprendere nella zona infetta anche i Comuni lucani più vicini di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno e Tramutola, in provincia di Potenza.