Casteller (Trento): confermato “l’assedio”

Domenica 11 giugno 2023 il nostro Movimento organizza un presidio davanti ai cancelli del Casteller, dove sono detenuti senza colpe, dei poveri Orsi.

L’Orsa Gaia in particolare, si trova nel braccio della morte, se non fosse stato per il gran lavoro della LAV, a quest’ora sarebbe già stata giustiziata. Jj4 ora ha una speranza, ma non può rimanere in galera, quindi la mobilitazione è doverosa. Stesso discorso vale per Papillon, dimenticato purtroppo troppo in fretta, ma non da noi di Centopercentoanimalisti! Dalla morte di Daniza avvenuta nel 2014, abbiamo sempre mantenuto alta l’attenzione.

La manifestazione di domenica 11 giugno è stata organizzata da noi, ma solo per la questione burocratica. Abbiamo richiesto i permessi alla Questura di Trento per tutelare tutti i manifestanti. La manifestazione è stata autorizzata, è di tutti e per tutti quelli che vorranno far sentire la propria voce agli Orsi detenuti in quella prigione. Hanno aderito alla nostra manifestazione i fratelli degli Animalisti Italiani.

Non chiedeteci che cosa abbiamo in mente per quella domenica, sappiate che nessuno rischierà denunce o altro. Una cosa è certa: i comizi che ascoltano solo i presenti non si faranno, solo la voce e la determinazione dei partecipanti ci interessa, tutti i presenti saranno importanti! Non ci sono prime Donne alle nostre manifestazioni.

L’evento

Sappiamo già che alcuni remeranno contro il nostro evento, ma la cosa non ci riguarda, il fatto stesso che lo faranno vi farà capire quanto a questi mediocri frustrati interessa la sorte degli Orsi.

Ci hanno chiesto di organizzare pullman, ma non lo faremo per un semplice motivo: volere è potere, chi vorrà partecipare troverà sicuramente un modo per essere presente. Magari unite le forze e organizzate delle “macchinate”, ma non chiedeteci di organizzare i vostri viaggi, non stiamo vendendo abbonamenti o stelline per tirate a campare, non dobbiamo vendere tessere quel giorno, dobbiamo solo aiutare chi sta patendo le pene dell’inferno nella prigione del Casteller.

Siamo curiosi di vedere fino a che punto vi interesserà la sorte degli Orsi ed essere attivi domenica 11 giugno, quindi non solo sui social. Il presidio è aperto a tutti, nessuno escluso, ma sopratutto è aperto agli Animalisti che sono stanchi di ascoltare parole e parole, sia nei TG, sia alle manifestazioni. Ovviamente ci sono altri eventi in programma in futuro per la liberazione degli Orsi, ognuno sceglie il modo più consono per attivarsi, ma alla nostra manifestazione, domenica 11 giugno, il Casteller dovrà tremare, non a caso l’evento è stato nominato “l’assedio”. I nostri fratelli dovranno sentire la nostra presenza.

Potete scaricare il volantino dell’evento che trovate sotto e condividerlo. Fuori gli attributi e partecipate, non per noi, ma per gli Orsi e non solo loro.

Infine, anche il presidio del 28 aprile 2012 a Green Hill era stato autorizzato, come è autorizzato il nostro di domenica 11 giugno 2023…

Appuntamento domenica 11 giugno 2023 alle ore 13 alla stazione dei treni di Villazzano (Trento). Per qualsiasi informazione compilare il form che trovate qui https://www.centopercentoanimalisti.org/contatti/

Alcune regole da rispettare, grazie