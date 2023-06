Casinò online AAMS: come verificare la sicurezza del casinò

Quando si sceglie di giocare a un casinò online è necessario verificare in modo attento la sua sicurezza sia sotto il profilo legislativo sia per quanto riguarda quella dei dati personali e bancari.

Come ci raccomandano gli esperti di Casinosulweb.it è importante verificare sia la legalità che soprattutto la reputazione del casinò online in cui giochiamo.

In questa guida, vediamo insieme, dunque in che modo riuscire a capire quali sono i casinò affidabili e quelli in cui ci si può iscrivere regolarmente.

Controllare la licenza del casinò online

Il primo passo è controllare sempre la licenza del casinò online. Infatti, proprio questa è improntata a garantire che si servizi offerti ai giocatori sono in linea con quanto previsto dalla normativa italiana. La licenza viene rilasciata in Italia da parte dell’autorità di vigilanza sul gioco d’azzardo ossia dall’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli).

L’autorità di vigilanza si occupa di svolgere una verifica e un controllo attento del casinò, dei giochi offerti, delle impostazioni di gioco, che devono essere sempre basate su due fattori principali ossia quelli in linea con equità e casualità.

In Italia, la legge prevede che i casinò che presentano corretta licenza abbiano effettuato la richiesta presso l’Agenzia Dogane e Monopoli. L’ADM una volta dato il suo benestare inserisce il casinò all’interno della lista degli intermediari di gioco d’azzardo autorizzati ad operare in Italia.

Dal canto proprio i casinò che sono sicuri e autorizzati ad operare nel nostro paese devono presentare il logo dell’ADM nel footer o nell’header nel sito, oppure in entrambe le posizioni. Il logo dell’ADM deve essere cliccabile e riportare alla pagina dell’Agenzia Dogane e Monopoli dedicata.

Non solo, il casinò deve illustrare anche in modo corretto sul sito quale sia il numero di licenza che è stato rilasciato dall’ADM ex AAMS.

I casinò che hanno la licenza sono sicuri, in quanto l’Agenzia delle Dogane e Monopoli svolge accurati test sulla sicurezza dei giochi e si assicura che non vengano svolte sul sito delle manomissioni che possano viziare in qualche modo il gioco. Inoltre, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli valuta che si rispetti in modo corretto la percentuale di ritorno al giocatore.

Sicurezza dei dati personali e dei dati bancari

La protezione dei dati personali, bancari e delle transazioni sono una garanzia necessaria per riuscire a identificare un casinò come realmente sicuro per i giocatori. Il metodo per riuscire a verificare che il sito sia sicuro prevede che si controllino alcuni fattori. Tra i fattori principali ci sono innanzi tutto l’url della piattaforma di gioco, che deve avere un’icona a forma di lucchetto che indichi che presenti un protocollo SSL.

I casinò online ADM sono tutti sicuri anche dal punto di vista della protezione dei dati personali e bancari, in quanto l’ente vigila attentamente sotto questo aspetto.

Non solo, bisogna considerare che diversi casinò hanno un doppio sistema di protezione dei dati personali dei giocatori. Inoltre, come previsto dalla legge, svolgono un’accurata attenzione alla criptazione dei dati personali e bancari.

Infine, un casinò legale per riuscire a convalidare l’iscrizione di un utente in modo sicuro richiede sempre un documento d’identità per verificare che chi si è iscritto abbia i requisiti per giocare, quali la maggiore età, che deve essere accuratamente controllata.

Opzioni di pagamento differenziate e sicure

Oltre alla sicurezza legata alla piattaforma di gioco e alla sua licenza ADM, bisogna verificare anche quali sono le opzioni di pagamento offerte. Sicuramente un casinò che presenta delle caratteristiche ottimali e si presenta completamente sicuro fornirà ai giocatori numerose possibilità di pagamento sicure che possano adattarsi al meglio alle loro esigenze.

In genere, i casinò regolamentati e sicuri presentano opzioni di pagamento che vanno dalle carte di credito e di debito, uso del conto corrente bancario, e naturalmente tutti quei sistemi di pagamento sicuri e innovativi come Skrill e PayPal.

Avere la possibilità di scegliere tra diversi casinò con vari metodi di pagamento è un’opportunità importante al fine di permettere al giocatore di scegliere al meglio come rimpinguare il suo portafoglio di gioco e in che modo ottenere eventuali vincite.

Verifica la presenza di una buona assistenza clienti

È necessario, infine, valutare tra i diversi fattori che indicano la sicurezza di un casinò online ossia l’assistenza clienti. Un casinò online presenta un’assistenza clienti di altissima qualità e offre ai clienti diverse opzioni per contattare coloro che si occupano di soddisfare la propria richiesta.

Il servizio clienti in genere deve essere disponibile via e-mail, telefonicamente oppure via chat online. Si consigliano i casinò che hanno degli specifici orari di contatto dell’assistenza clienti, o meglio ancora quelli che garantiscono un servizio che funzioni 24 ore su 24 almeno dal lunedì al venerdì.

Per costatare che il supporto alla clientela sia svolto in modo corretto è possibile contattarla dopo l’iscrizione e verificare di persona in che modo si svolge il processo di aiuto da parte dei centralinisti esperti del casinò online.

Perché controllare la sicurezza di un casinò

Scegliere quale sia il miglior casinò online sul quale iscriversi e giocare può essere complicato, infatti, tantissimi hanno molti giochi alle slot machine, tavoli da gioco in tempo reale, giochi di carte e tavoli di poker e blackjack che possono attrarre subito l’attenzione.

La scelta però dovrebbe essere sempre svolta con attenzione mirando principalmente alla sicurezza sia della piattaforma sia alla protezione dei dati personali. La sicurezza di un casinò legale online è indispensabile per fare un’esperienza di gioco al quanto positiva.

Si deve dedicare del tempo all’analisi e anche al confronto delle diverse piattaforme di gioco online valutando l’offerta presente, le opzioni di pagamento offerte, una licenza che sia visibile, una buona qualità dei bonus che vengono offerti dal casinò.

Scegliere il giusto casinò sicuro è molto importante per riuscire non solo a fare un’ottima esperienza di gioco, ma anche per riuscire a proteggere nel migliore dei modi i propri dati personali, il portafoglio di gioco e anche eventuali prelievi nel momento in cui si attua una vincita.

In conclusione, una volta che si avrà la certezza di avere una lista di casinò sicuri e con licenza ADM ci si potrà iscrivere sulle piattaforme preferite valutandoli sulla base dei giochi offerti e dei bonus che vengono forniti ai nuovi iscritti.