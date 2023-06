Carlo Spinelli (IdD), Vicovaro ci ricasca lampioni accesi in pieno giorno



Il responsabile provinciale romano del movimento Italia dei Diritti segnala nuovamente un problema del quale il movimento si era già occupato: lo spreco di energia elettrica da parte del comune dei monti Lucretili con alcuni lampioni che rimangono accesi durante il giorno



Roma 03 giugno 2023: E’ ancora attuale la crisi energetica nel nostro Paese. Nonostante questo ci sono comuni che perpetrano lo spreco di energia con i lampioni che restano accesi anche durante il giorno. E’ il caso del comune di Vicovaro. Lo denuncia, infatti, il responsabile provinciale romano nonché responsabile nazionale per la Politica Interna dell’Italia dei Diritti Carlo Spinelli.

Le parole di Spinelli

“Abbiamo già trattato tempo fa questo argomento. Purtroppo siamo costretti a tornarci. Proprio nella giornata del 2 giugno, presso il parcheggio del cimitero, ho notato i lampioni accesi nonostante fossero le ore 12. Se all’epoca della nostra prima denuncia i lampioni furono prontamente spenti, adesso purtroppo dobbiamo verificare che il sindaco Fiorenzo De Simone ci è ricascato di nuovo. Alcuni lampioni restano infatti accesi anche durante l’orario diurno. E’ un peccato vedere come, in un comune che offre molti angoli suggestivi che vale la pena di visitare l’amministrazione cada in queste disattenzioni. Tali distrazioni potrebbero sembrare nulla ma, soprattutto per il periodo che stiamo vivendo, portano ad uno spreco energetico che tutti i cittadini di Vicovaro dovranno pagare. Voglio sperare ancora una volta – conclude Spinelli – che da parte del Sindaco e della giunta del comune di Vicovaro, ci sia più attenzione.”

