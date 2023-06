Cantina Tollo: una nuova etichetta per celebrare le venti annate di Hedòs. Il Cerasuolo d’Abruzzo Dop della Linea Iconic sceglie una nuova immagine multisensoriale che racconta la versatilità e il territorio d’origine

Hedòs, il Cerasuolo d’Abruzzo Dop della linea Iconic di Cantina Tollo, celebra le venti annate con una nuova etichetta multisensoriale. Creata dal graphic designer Stefano Bracci, la rinnovata immagine intende sottolineare le diverse sfaccettature del vino rosato prodotto dalla realtà teatina fin dal 2004, il cui nome significa proprio “piacevole ai sensi”: le morbide onde rosa sono in rilievo e vengono messe in evidenza grazie all’utilizzo della carta accoppiata, mentre il braille dona movimento alle linee sinuose e illumina i preziosi dettagli, dando ulteriore slancio e vigore all’etichetta, trasformandola in una vera e propria esperienza tattile.

Le vibranti tonalità di rosa riportate nella grafica vogliono invece evocare il colore vivace del calice, anticipandone l’esperienza olfattiva e gustativa.

“Da vent’anni Hedòs racconta il Cerasuolo d’Abruzzo e il territorio abruzzese nel mondo – spiega il Presidente di Cantina Tollo Luciano Gagliardi –. Un vino che mantiene la struttura, il corpo e la longevità di un vino rosso, ma ha la versatilità di un rosé. Può essere consumato a tutto pasto, accompagnando piatti tipici della tradizione italiana oppure preparazioni dal sapore etnico, ma allo stesso tempo ha un’identità precisa e racchiude tutte le peculiarità del suo territorio d’origine.

Il colore brillante, caratteristica che lo contraddistingue, incontra inoltre le esigenze di un pubblico internazionale, sempre più attratto dalle accattivanti sfumature dei vini rosati, che rappresentano il 7% del nostro fatturato. Di questa percentuale, il 25% è destinato al mercato estero, soprattutto alla Germania, alla Russia e al Canada”.

Di colore rosa intenso e brillante con sfumature violacee, Hedòs è un Cerasuolo d’Abruzzo Dop da uve Montepulciano; caratterizzato da sentori eleganti di frutta matura, fini note floreali e delicate nuances speziate. Il sorso è pieno, intenso, morbido e di lunga persistenza.

Hedòs Cerasuolo d’Abruzzo Dop è in vendita al prezzo di 13 euro nello shop online aziendale.