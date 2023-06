Camicie su misura: la generazione X sceglie di comprarla on line

Sono i nati tra gli anni 60 e gli anni 80 a sperimentare l’acquisto di camicie su misura on line; in controtendenza rispetto alla fascia 35-44, di solito la più propensa a fare acquisti sul web:

è questo il dato emerso da un’indagine interna di MyCamicia, assieme ad altre caratteristiche come la provenienza dalle città più grandi – Milano e Roma – e l’appartenenza alle categorie professionali che lavorano negli uffici.

Roma, Giugno 2023 – In un mondo in cui ormai quasi tutto si può fare on line, gli acquisti di capi d’abbigliamento rappresentano sicuramente una fetta consistente delle azioni che si possono compiere comodamente dal proprio pc, tablet o smartphone.

Eppure quando si parla di su misura, è ancora inevitabile pensare alla bottega piena di stoffe, rocchetti e manichini; in cui il sarto munito di metro scandaglia i clienti dalla testa ai piedi per prendere le misure e restituire il prodotto finito dopo giorni e giorni di attesa; e un numero imprecisato di appuntamenti intermedi per costruire il capo addosso al cliente e fare in modo che vesta alla perfezione.

Sembra però che anche in questo settore ci sia un cambiamento in atto, in particolare per un target di clienti che di solito è meno incline all’acquisto on line:

si tratta della Generazione X, composta da 40-55enni: che hanno scelto di utilizzare MyCamicia (mycamicia.it),-

la prima camiceria digitale su misura che conta 7500 utenti registrati nel proprio database, –

il 60% di ritorno sulla piattaforma, e che punta a confezionare 5.000 camicie entro l’anno.

L’indagine interna condotta da MyCamicia

E’ proprio da un’indagine interna condotta da MyCamicia sui suoi clienti che è emerso che il target tra i 40-55 si sta dimostrando sempre più incline all’esperienza di acquisto online e attivo nella ricerca di nuovi brand tramite web.

Partendo da un livello di acquisto più basso, rispetto alla fascia 35-44, ha un potenziale di crescita nettamente più alto ed è più incline alla fidelizzazione. Tale dato si allinea perfettamente all’ incremento generale del 10% nel 2023, rispetto al 2022, degli acquisti on line relativi al comparto abbigliamento[1].

Provenienti principalmente da Roma e Milano, il target principale di MyCamicia è composto da persone che lavorano in banca e uffici amministrativi; alla ricerca di una camicia che risponda alla loro esigenza di comfort.

Chi lavora in ufficio, infatti, – operando sia nel backoffice che a contatto col pubblico,-

necessita di un indumento che abbia da un lato le caratteristiche di qualità e design, ma che sia anche pratico e comodo da indossare per l’intera giornata.

A questa prima fascia, seguono i 30-40enni, provenienti da anch’essi da grandi città ma anche dalle province vicine. Sono estremamente curiosi ed interessati alle nuove tecnologie. Tra i loro desideri, figurano stile, comfort e unicità. Infine c’è una cross categoria che attraversa entrambe le fasce d’età e le provenienze geografiche, e include tutti coloro che cercano indumenti su misura appositamente per le occasioni.

Cosa cercano i clienti MyCamicia: Made in Italy, prezzo accessibile e customer care.

La realizzazione in Italia di un capo d’abbigliamento è una delle caratteristiche che più attira i clienti e che fa davvero la differenza non solo rispetto alla produzione industriale, ma anche al di fuori dei confini:

Made in Italy è infatti sinonimo di qualità, design, attenzione al dettaglio, unicità, durata nel tempo.

Le camicie italiane, in particolare, sono famose nel mondo per fattura e tessuti pregiati, ma allo stesso tempo risultano inaccessibili sia per le tempistiche e le difficoltà di realizzazione, sia per i prezzi.

I clienti MyCamicia sono persone che apprezzano il Made in Italy:

amanti dello stile e dell’eleganza, alla ricerca di abiti che si adattino perfettamente alla loro figura e che riflettano il loro gusto personale; garantendo un comfort e una vestibilità ottimali. Riconoscono l’eccellenza e l’artigianalità italiana nel settore dell’abbigliamento e desiderano indossare prodotti che ne rappresentino la tradizione e lo stile.

Essendo anche tech-curiosi e instancabili esploratori alla ricerca di novità e soluzioni innovative, il target identificato da MyCamicia non trascura la possibilità di ottenere una camicia sartoriale ad un prezzo accessibile. Nonostante il prezzo conveniente però, sono attenti e consapevoli a non cedere mai a compromessi sulla qualità; perchè conoscitori della moda, in grado di apprezzare il valore di un prodotto ben fatto.

Non da ultimo, risulta importante la presenza di un eccellente customer service:

che deve garantire come nel caso di MyCamicia un’assistenza personalizzata e professionale; in grado di rispondere alle loro domande in maniera tempestiva, offrire consigli e garantire un’esperienza di acquisto senza problemi.

MyCamicia: una sartoria digitale smart, veloce, Made in Italy.

Con l’idea di voler andare in direzione contraria al fashion tradizionale, nel 2021 Gaetano Diana, Fabrizio De Bosini, Valerio Paoletti e Paolo Minasi creano MyCamicia, la prima camiceria italiana interamente digitale:

una sartoria online smart, competitiva e veloce; che mette a disposizione dei propri clienti:

i migliori tessuti Made in Italy, la maestria degli artigiani locali e centinaia di migliaia di combinazioni e di personalizzazioni possibili tra stoffe, fantasie, fit, tipologie di colletto e di polsini; con il prodotto pronto e consegnato entro 12-15 giorni direttamente a casa ad un prezzo molto competitivo, soprattutto se comparato alle catene fast fashion.

