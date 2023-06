Cagliari, sabato la presentazione della nuova “Antologia a fumetti” su Emilio Lussu

Sabato 10 giugno in via Falzarego la presentazione dell’opera edita da Carlo Delfino tra le anteprime del festival firmato L’Alambicco, con Sandru Dessì, Bepi Vigna e Alessandro Macis

L’opera sarà presentata sabato 10 giugno alle 18 , al Polo Bibliotecario di via Falzarego 35 , a Cagliari; tra le anteprime della IX edizione del Festival Premio Emilio Lussu organizzato dall’associazione culturale L’Alambicco .

«Siamo di nuovo in stampa con tanti bravissimi artisti, molto diversi per stile e impostazione grafica – ha spiegato Dessì –

con la loro personale visione della vita e del pensiero di Lussu, sempre attuali in un mondo come il nostro in velocissima mutazione».

Il lavoro, che è stato dedicato alla memoria di Paolo Pillonca, nasce grazie ai contenuti delle ultime edizioni del Festival; che hanno goduto della partecipazione di autori affermati ma anche di tanti giovani talenti, ansiosi di cimentarsi graficamente per toccare aspetti pubblici e privati, politici ed esistenziali, letterari e di vita vissuta, estremamente utili per comprendere il pensiero e l’azione di Lussu.

«Credo che l’originalità del Festival Premio Emilio Lussu consista proprio nell’aver fatto interagire, nel nome di uno dei più importanti politici, scrittori e intellettuali del Novecento, diverse espressioni artistiche quali letteratura, poesia, saggistica, cinema, musica e nondimeno il fumetto»,

ha affermato Alessandro Macis.

Attraverso una straordinaria varietà contenutistica e stilistica, l’Antologia permette di far conoscere ancor di più la vita e la personalità di Lussu, evidenziandone a tutto tondo l’impegno politico, gli affetti familiari, la questione autonomistica e la dura lotta politica, passando da Armungia fino alle grandi metropoli europee.