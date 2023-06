Cada Die Teatro, SOTTO QUESTO CIELO: domani, venerdì 16 giugno, in scena CIELO NERO, di e con Pierpaolo Piludu – Corte de La Vetreria di Pirri, ore 21.15

Secondo appuntamento en plein air con SOTTO QUESTO CIELO, la stagione di teatro all’aperto organizzata dal Cada Die Teatro. Domani, venerdì 16 giugno, nella Corte de La Vetreria di Pirri andrà in scena, alle 21.15, CIELO NERO, di Francesco Niccolini e Pierpaolo Piludu, con lo stesso Piludu protagonista, regia e contributo alla drammaturgia di Mauro Mou (disegno luci: Giovanni Schirru; sonorizzazione: Matteo Sanna; voci bimbi registrate: Luca Pisano e Ousseynou Seck; collaborazione alla messa in scena: Alessandro Mascia, Mario Madeddu, Marilena Pittiu e Silvestro Ziccardi). Lo spettacolo si inserisce nel progetto “Cagliari 1943/2023: memorie di guerra, percorsi di pace”, curato da Cada Die per l’80esimo anniversario dei bombardamenti sulla città.

Nel monologo di Piludu un viaggio lungo venticinque anni, dove si torna da una guerra e si parte per un’altra, ci si innamora e si fa a botte, si gioca, si ride e si fa l’amore: si diventa, insomma, adulti, si soffre di gelosia e solitudine, si seppelliscono i propri cari, mentre Cagliari diventa un cumulo di macerie, semidistrutta, spettrale, dopo la pioggia di bombe, devastante, fatta cadere dal cielo nero dalle forze angloamericane. Si ripercorrono così le vicende di due gemelli del quartiere Stampace, protagonisti di una storia più grande di loro, testimoni della follia della guerra. “Efisio e Antioco Mereu sono gemelli, due gemelli che più gemelli di così non si può. Eppure sono diversissimi, nei pensieri e nei destini: il primo è indifferente al fascismo che si avvicina, il secondo è anarchico e antifascista nell’animo e quando scoppia la guerra viene spedito sul fronte peggiore che ci sia, la Russia. Efisio, invece, finisce in Marina, al sicuro, sul lungomare di Cagliari. Fino al ’43, quando i bombardieri americani riducono in polvere buona parte della città“.

CIELO NERO è una tappa della ricerca portata avanti dal 2005 da Pierpaolo Piludu e dal Cada Die Teatro, in collaborazione con l’Università di Cagliari, l’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna e con il sostegno della Fondazione di Sardegna, sui bombardamenti su Cagliari del 1943. Da questo paziente lavoro sono nati un video-archivio con i racconti di oltre 130 testimoni, un documentario prodotto dalla sede regionale della RAI, “Quando scappavamo col cappotto sul pigiama”, uno spettacolo teatrale, “Cagliari 1943. La guerra dentro casa”, con gli allievi over della scuola di Arti Sceniche de La Vetreria, che ogni anno, nei giorni degli anniversari dei bombardamenti, viene portato in scena, e un libro (edito da Aipsa), che proprio in occasione dell’ottantesimo è stato ristampato.

La rassegna “Sotto questo cielo” è organizzata dal Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Cagliari, della Città Metropolitana di Cagliari e della Municipalità di Pirri.