Bufera sulle linee guida di Tik Tok

Il social Tik Tok opera secondo una strana logica: banna i video educativi che denunciano il maltrattamento animale ma ecco cosa non rimuove

L’utilizzo dello smartphone alla guida è uno dei comportamenti puniti dal Codice della Strada, eppure su Tik Tok non è raro trovare video realizzati proprio durante la guida. Video che spesso non vengono rimossi pur essendo diseducativi oltre che pericolosi. Presenti sulla piattaforma anche video di caccia pubblicati da cacciatori e video che mostrano il corpo di animali macellati. Sono contenuti considerati accettabili dalle linee guida di TikTok. Gli animalisti lamentano qualche incongruenza, dichiarando che invece i video in difesa degli animali vengono bannati con facilità.

La denuncia di Meta Parma

Questa la denuncia di Meta Parma :”TikTok banna i video-denuncia in difesa degli animali, per questa piattaforma un contenuto che mostra il maltrattamento animale va rimosso. Poco importa che sia un video di denuncia e sensibilizzazione. È assurdo penalizzare i video educativi in difesa degli animali rimuovendoli. TikTok nelle sue linee guida specifica che sono permessi contenuti educativi e documentari che sensibilizzano sul tema del maltrattamento degli animali. Non dovrebbero tuttavia includere contenuti grafici di maltrattamento sugli stessi. Questo significa non poter pubblicare la realtà dello sfruttamento animale, nè episodi di maltrattamento animale realmente accaduti, senza rischiare la segnalazione da parte degli antianimalisti e il conseguente ban.

Il video segnalato

Dopo aver condiviso un video su un episodio di cattura e maltrattamento di un cinghialetto, avvenuto ad Amantea, la piattaforma lo ha rimosso. Il video mostrava una signora nell’atto di inseguire il cucciolo con un bastone, davanti alla polizia municipale locale che era sul luogo per catturare il piccolo cinghiale. Il povero cucciolo nel tentativo di sfuggire alla cattura si incastrava con la testa in una ringhiera, e veniva coperto con un panno. Il contenuto pubblicato su TikTok per denunciare l’accaduto, è stato segnalato per maltrattamento di animali e rimosso dalla piattaforma. Meta Parma ha presentato ricorso ed il risultato del riesame è arrivato molto velocemente: ricorso non accettato. Il video viola le linee guida di TikTok. Un video in difesa degli animali, divenuto virale sul web e pubblicato su altri canali social senza problemi, su TikTok viene rimosso e penalizzato.

Perché TikTok dovrebbe rivedere le sue linee guida

Per Meta Parma rimuovere i video degli animalisti significa limitare la possibilità di sensibilizzare gli utenti su una tematica ormai importantissima e fondamentale: il rispetto della vita. “Tale problema non riguarda solo gli animalisti. Ci riguarda tutti. Invece di rimuovere i video educativi che denunciano episodi di maltrattamento sugli animali, andrebbero eliminati con una certa urgenza i video pericolosi per la sicurezza degli utenti, come quelli realizzati durante la guida e quelli contenenti sfide estreme. Purtroppo le tragedie continuano e siamo ancora lontani dal comprendere l’entità del problema e l’urgenza di impegnarsi davvero per porre rimedio ed evitare che possa succedere nuovamente. Siamo tutti coinvolti, per la difesa degli animali, dei bimbi, e della nostra stessa umanità.”