Berlusconi, Tajani “Fi andrà avanti per realizzare i suoi progetti”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ l’eroe per milioni di italiani. Si è sempre battuto per difendere la libertà, continueremo a batterci per realizzare i progetti e sogni che lui aveva ancora in mente di trasformare in realtà anche in questo ultimi giorni”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, da Arlington, ricorda Silvio Berlusconi, scomparso all’età di 86 anni.

“Andremo avanti, lo faremo con tutta la nostra comunità politica sotto la sua guida morale e spirituale che continuerà a darci forza per realizzare gli obiettivi che lui si era prefissato per difendere libertà e democrazia”, aggiunge Tajani.

“Quello che lui ha creato non è destinato a scomparire, noi abbiamo il dovere di coltivare quel seme e far sì che possa guardare al futuro, noi lo faremo”, sottolinea il coordinatore di Forza Italia.

“Berlusconi ha cambiato la storia del nostro Paese da tutti i punti di vista: comunicazione, politica, sport, è stato un grande imprenditore. Siamo nel G7 e se lo siamo è anche grazie alle sue grandi intuizioni, idee e azioni”, aggiunge.

“Noi abbiamo il dovere di andare avanti, Forza Italia andrà avanti per realizzare i progetti che lui aveva in testa. Continueremo a lavorare tutti insieme perchè abbiamo un uomo che ci ha indicato un percorso, ci ha indicato i valori – spiega Tajani -. Il progetto di Berlusconi va al di là della sua vita terrena, è un progetto che continueremo a cercare di realizzare. Io sono tra i fondatori di Forza Italia farò di tutto perchè questo patrimonio potrà essere sempre rafforzato e consolidato, Berlusconi è sempre stato uno che guardava al futuro”.

