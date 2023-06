Bastida di Sorres, 25-26-27 agosto: tre giornate nel Meilogu tra natura e rievocazione storica

Grazie al finanziamento della Camera Di Commercio Di Sassari con il programma Salude & Trigu, della Regione Sardegna e dell’impegno dell’amministrazione comunale e delle associazioni del territorio ritorna la Bastida di Sorres il 25-26-27 agosto, tre giornate nel Meilogu tra natura e rievocazione storica.

All’annuncio da parte della giunta di Silvano Arru è seguita la partecipazione del Comune di Borutta e del Monastero di San Pietro di Sorres alla fiera al porto di Alghero; che ha permesso una promozione del suggestivo territorio del Meilogu apprezzato anche dalla conduttrice televisiva Licia Colò.

La nota amante della natura ha approfittato della fiera nautica per conoscere i dettagli della rievocazione storica che si terrà nella piana di Sorres da venerdì 25 a domencia 27 agosto. Nello stand fieristico il Comune di Borutta e l’Abbazia di San Pietro di Sorres hanno portato il meglio della comunità.

Alcuni figuranti della Bastida, vestiti in abito medievale e con un pregiato esemplare di Falco Pellegrino, hanno spiegato i dettagli della manifestazione e offerto i prodotti del territorio mentre, all’interno di una speciale riproduzione della Cattedrale di San Pietro di Sorres, sono stati posizionati i prodotti del Monastero per farli conoscere ai turisti.

La Bastida di Sorres, giunta alla sua undicesima edizione, accoglierà ospiti speciali e un sensibile aumento del numero di figuranti.

L’accampamento, che si posizionerà sempre attorno alla Basilica, sarà visitabile nei tre giorni. Da segnalare le visite guidate al SIC della Grotta Ulari e il museo del Monastero che lo scorso anno ha fatto registrare numeri da record.

Quando si tratta di promuovere il territorio e dare il meglio per far conoscere tradizioni e radici, il Meilogu si unisce!