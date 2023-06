Bari – MirAcolo Cagliari. Espugna Bari e torna in A. Pavoletti al 94′ per l’apoteosi dei sardi

BARI – Epica, titanica, memorabile. È l’impresa firmata Cagliari che, al San Nicola di Bari, ritrova la serie A al 94’ con un gol di Pavoletti. Un gol nel recupero strameritato, per il modo in cui i rossoblù hanno interpretato il match. In uno stadio che appare una bolgia – con il record di oltre 58mila spettatori – il mister Claudio Ranieri si presenta con il 4 – 5 – 1 Radunovic tra i pali; Zappa, Dossena, Obert, Azzi sul fronte difensivo, Makoumbou, Deiola, Di Pardo, Lella e Luvumbo sulla mediana, terminale offensivo Lapadula, ma con l’angolano che varia anche come supporto al bomber peruviano. Nel Bari rientra Di Cesare a fianco a Vicari, poi riflettori puntati su Cheddira. Pronti, via. E già si registra il dominio isolano, con l’undici ospite deciso a vendere cara la pelle. Al 7’ il primo pericolo per la porta pugliese, con un colpo di testa di Dossena, la risposta di Caprile, poi Deiola che rimette al centro senza trovare compagni di squadra. Al 20’ Luvumbo spara un destro, con l’estremo barese che si supera deviando in angolo. Passano tre minuti, con i padroni di casa che portano il primo pericolo: Cheddira inventa un assist per Benedetti, ma la conclusione è preda di Radunovic. Poi è Deiola a colpire la traversa. Al 38’ miracolo di Caprile su conclusione di Di Pardo. Nella ripresa si comincia con Ricci che subentra a Mazzotta. Proprio il neo entrato biancorosso trova un corridoio giusto ma il sinistro colpisce l’esterno della rete. Pericolo scampato. Allo scoccare del minuto 75 Dossena impegna ancora Caprile in un miracoloso intervento. All’84 il destro di Folorunsho colpisce la traversa. Ad un minuto dal termine l’ingresso di Pavoletti al posto di Luvumbo. Ed è proprio il livornese, nei minuti di recupero, a trovare la zampata vincente su traversone di Zappa. È l’apoteosi in tutta la Sardegna. Ed in migliaia, nella notte, si riversano all’aeroporto di Elmas ad accogliere la squadra. Una giornata da scrivere negli annali.

Luciano Pirroni

BARI (4 – 3 – 3): Caprile; Dorval, Di Cesare (19’ st Zuzek), Vicari, Mazzotta (1’ st Ricci); Maita, Maiello, Benedetti; Esposito (19’ st Ceter. 33’ st Folorunsho), Cheddira, Morachioli. All. Michele Mignani

CAGLIARI (4-5-1): Radunovic; Zappa, Dossena (37’ st Barrecca), Obert, Azzi (37’ st Viola); Di Pardo (23’ st Prelec), Deiola, Makoumbou, Lella (23’ st Mancosu), Luvumbo (44’ st Pavoletti); Lapadula. All. Claudio Ranieri

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Rete: 94’ Pavoletti