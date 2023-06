BAM Teatro: “Bar Italia” di e con Anna Piscopo in scena tra Asti e Milano

“Bar Italia”, il nuovo spettacolo di e con Anna Piscopo prodotto dalla compagnia cagliaritana BAM Teatro, sarà in scena sabato 17 e domenica 18 giugno tra Asti e Milano per il Premio Scintille 2023.

Si intitola “Bar Italia” il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato dall’attrice e drammaturga Anna Piscopo. In scena con Marial Bajma Riva, lo spettacolo è stato selezionato per Scintille 2023, il concorso promosso dal Festival AstiTeatro in collaborazione con Tieffe Teatro Milano e la Fondazione Piemonte dal Vivo. “Bar Italia”. E’ inoltre nuova produzione della compagnia cagliaritana BAM Teatro. E’ andato infatti in scena ieri sera (sabato 17 giugno) alle 22, alle 23 e a mezzanotte nel Cortile dell’Archivio Storico, in via del Varrone 23 ad Asti. Sarà in scena anche stasera (domenica 18 giugno) al Teatro Menotti di Milano, a partire dalle 19.

La trama

“Bar Italia” di Anna Piscopo racconta la provincia italiana attraverso le storie di due giovani donne, Tossichella (Anna Piscopo) e Carina (Marial Bajma Riva). Entrambe sono desiderose di andare via per lasciarsi alle spalle la monotonia di una piccola cittadina. La mentalità della gente del posto infatti gli sta stretta. Proprio non ci si vedono a continuare a vivere e invecchiare lì. Si ritrovano così non casualmente proprio nel bar della stazione, crocevia di destini e terra di nessuno, sempre in procinto partire ma senza mai riuscire ad arrivare da nessuna parte.

Cornice una fauna di diseredati e individui ai margini della società: «drogati, alcolizzati, sfaccendati, emigrati, spacciatori, omosessuali, microdelinquenti… tutti i dannati della provincia italiana che diventano, per una volta, caratteri di una commedia». Anti-eroi per eccellenza, senza fede se non quella dell’assoluta libertà individuale, pronta a deflagrare soprattutto nell’amore (libero e senza confini di genere), o perfino nella scelta di annientarsi.

Il Premio Scintille

“Bar Italia” è inoltre uno degli otto spettacoli selezionati per la tredicesima edizione del Premio Scintille. Tale premio è infatti rivolto a compagnie teatrali professionali under 35. E’ inoltre finalizzato alla produzione di uno spettacolo da promuovere sul territorio nazionale. Le otto compagnie selezionate (Cromocollettivo (“Fore”); Mar Giomitch (“Polmoni”); SZA e F.A.R.A.H. (“La Santa”); Amaranta Indoors (“La tecnica della mummia”); Punto Teatro Studio (“La perfezione della polvere”); Il Collettivo della solitudine (“Con un colpo alla festa”); Bam Teatro (“Bar Italia”) e Le ore piccole (“A little gossip never killed nobody”) presenteranno un “assaggio” di 20 minuti dei loro lavori ad Asti e Milano. Il progetto vincitore sarà scelto dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali. Riceverà un contributo di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito nelle stagioni teatrali 2023/2024 di Asti e del Teatro Menotti di Milano. Scintille 2023 si svolge il 17 e 18 giugno ad Asti, nei cortili dei Palazzi storici, all’interno di AstiTeatro 45, e il 18 e 19 giugno a Milano al Teatro

