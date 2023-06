Auser Sassari chiude un ciclo di 10 anni e saluta la sede di via Tintoretto con un evento su longevità e stili di vita. L’associazione di volontariato festeggia la centenaria sassarese Giovanna Ogana, 107 anni, con la consegn a della tessera onoraria.

L’Auser Sassari chiude un ciclo di attività nella sede di via Tintoretto che per oltre 10 anni ha ospitato le numerose iniziative dedicate ai suoi utenti. L’associazione di volontariato che da trent’anni si occupa dei più fragili, soprattutto tra le persone anziane del territorio, organizza per venerdì 9 giugno un evento per salutare la sede di via Tintoretto in vista del trasloco in una nuova nel centro storico: “è un modo per celebrare l’impegno dei tanti volontari – spiega Sandra Arminu presidente dell’Auser Sassari; e dedicare una giornata ai nostri associati, soprattutto perché gli anni di pandemia ci hanno richiesto uno sforzo straordinario; per non far mancare il nostro sostegno attraverso le attività che portiamo avanti”.

A partire dalle 10.30 nell’aula magna della sede di Auser Sassari, l’associazione di via Tintoretto promuove un incontro per riflettere su longevità e stili di vita; celebrando la signora Giovanna Francesca Ogana, 107 anni, a cui consegnerà una tessera onoraria.

Sardegna e longevità è un binomio ormai riconosciuto su scala mondiale, nel 2022 è proprio un paesino del nuorese a vedersi certificato il Guinness world record come comune con il più alto numero di residenti centenari al mondo. Anche il territorio del Sassarese ha i suoi centenari e l’Auser-Tintoretto vuole omaggiare una rappresentante dedicandole una mattinata tra riconoscimenti; convivialità e un momento di riflessione.

La tavola rotonda

A dare avvio alla mattinata una tavola rotonda con un focus su ‘Movimento, alimentazione ed educazione al consumo consapevole’; a cui parteciperanno Grazia Manca dell’Agenzia Laore, Maria Grazia Milia del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) e Luca Delogu di Uisp Sassari. Interverranno Sandra Arminu, presidente Auser Sassari e Gianfranco Meazza, assessore ai Servizi sociali del comune di Sassari, modera l’incontro il giornalista Adriano Porqueddu.

“È un’occasione importante; evidenzia Sandra Arminu; per fare il punto su sana nutrizione e benessere legato agli stili di vita più opportuni per vivere al meglio la terza età. L’Auser Tintoretto chiude un ciclo lasciando la sede storica dell’associazione entro la fine di giugno per trasferirsi in una nuova; spiega la presidente; per questo sarà proiettato un video che sintetizza gli ultimi anni di attività, includendo la difficile fase della pandemia da Covid 19”. Verrà poi presentata la tessera onoraria da consegnare alla sig.ra Milia che, per motivi di salute, non potrà essere presente e sarà collegata da remoto. La consegna nelle mani della centenaria sassarese è in programma per settembre in occasione della inaugurazione della nuova sede Auser. La mattinata terminerà con una degustazione di prodotti locali.

L’associazione è un punto di riferimento importante nel territorio per anziani e persone fragili lavorando su due versanti il ‘Filo d’argento’ che racchiude tutti i servizi alla persona tramite il numero verde e ‘l’Università popolare’ impegnata sui temi delle competenze di vita e informazione per vivere la quotidianità, per accedere ai servizi on line, per un approccio critico all’informazione dei mass-media: “continueremo a lavorare – conclude Arminu – in nuovi ambienti ma con la stessa passione per garantire il nostro sostegno su assistenza e formazione e quest’ultimo evento in via Tintoretto è il segno del cambiamento nella continuità”.