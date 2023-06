ASL Gallura: diabetologia pediatrica, sala d’attesa a misura di bambino

Nuova sala d’attesa per la ASL Gallura battezzata ieri dal Direttore dell’Unità Operativa, Giancarlo Tonolo

Olbia, 23 giugno 2023 – Ci sono i libri per l’infanzia, donati dalla Croce Rossa Italiana grazie al coinvolgimento e alla sensibilità delle librerie Giunti. E poi un tavolino da disegno, pennarelli, girandole, giochi, stampe di stelle e animali colorati che “spuntano” dalle pareti. La sala d’attesa della Diabetologia di Olbia, nell’ex ospedale San Giovanni di Dio, diventa a misura di bambino. Avviene soprattutto grazie all’iniziativa promossa dall’Associazione Diabete Gallura. Accolta, inoltre, dalla Asl Gallura.

La sala d’attesa è stata battezzata ieri dal Direttore dell’Unità Operativa, Giancarlo Tonolo. Ma anche dalla Pediatra diabetologa della struttura, Gavina Piredda, e dai rappresentanti dell’associazione. Tra questi ultimi il Presidente Gabriele Palitta, la Vicepresidente Angela Fara, il Responsabile della comunicazione, Giuseppe Deledda, il Tesoriere Francesca Mancini e la Segretaria, Anna Mariano. Hanno partecipati anche altri rappresentanti, tra cui Pierluca Cosseddu, Pietro Spano ed Eleonora Inzaina, che compongono il Consiglio Direttivo dell’associazione.

advertisement

Le parole del dottor Giancarlo Tonolo

«Un’iniziativa meritoria. – Lo sottolinea il dottor Giancarlo Tonolo – L’ abbiamo accolta con grande piacere. E’ infatti pienamente in linea con l’impegno della Asl verso il tema dell’umanizzazione delle cure e del paziente al centro di ogni attività. Un ringraziamento speciale va all’Associazione Diabete Gallura per averla pensata e per averla realizzata».

I commenti dei rappresentanti dell’associazione

«Abbiamo fatto squadra e oggi l’associazione è diventata il luogo in cui noi, che siamo prima di tutto genitori, possiamo condividere le nostre esperienze. Ma anche i dubbi e le scelte fatte per il benessere dei nostri figli. C’è un gruppo whatsapp particolarmente attivo, organizziamo incontri e serate di svago che ci consentono di relazionarci e far incontrare e giocare anche i bambini». Queste le parole dei rappresentanti dell’associazione.

“Uno degli obiettivi fissati era relativo proprio al luogo che nella vita dei nostri figli diventa una sorta di punto di riferimento, la Diabetologia. Abbiamo ritenuto fosse indispensabile diversificare i percorsi tra adulti e bimbi. Abbiamo condiviso così questa idea con la Asl Gallura. Dobbiamo ringraziare chi ha collaborato per creare questo spazio e chi ci ha permesso di allestirlo. La sala ora ha un altro aspetto e per i bimbi l’attesa della visita sarà certamente più piacevole.”

Per altre notizie di attualità clicca qui.