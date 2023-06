Arti antiche che resistono nel mondo moderno. L’impegno di Maria Galie nell’iconografia

Con il Rotary Club di Roma al Laboratorio Byzarticon

alla scoperta di come si “scrivono” le icone

advertisement

Arti antiche che resistono nel mondo moderno. L’impegno di Maria Galie nell’iconografia

Scrivere icone. Sì perché l’icona è una preghiera, che la Maestra Marie Galie, rumena, ma trapiantata ormai da anni in Italia e a Roma, insegna a “scrivere“, secondo uno dei metodi più antichi, quello esercitato dai monaci bizantini.

Una tecnica chiamata “tempera ad uovo”, che utilizza tuorlo d’uovo, appunto, in cui vengono emulsionati pigmenti naturali macinati dalle pietre di diverso colore; mentre la doratura avviene a bolo con oro in foglia 24K brunito con la pietra d’agata; e il legno è di tiglio con traverse di quercia. Tutti elementi e procedimenti presenti fin dalle sue origini nell’iconografia bizantina, una delle più antiche tecniche pittoriche, sopravvissuta quasi esclusivamente per la pittura di icone, e arrivata fino ai giorni d’oggi solo grazie ai sapienti maestri che si sono avvicendati nel corso dei secoli.

L’incontro

Il Rotary Club di Roma, presieduto dall’Arch. Alessandro Scaletti, nella sua incessante opera di ricerca e di offerta di sempre nuovi e originali approfondimenti culturali per i propri soci e non solo, ha proposto oggi un incontro con uno di questi maestri, Marie Galie, all’interno del Laboratorio Byzarticon di Roma, dove opera. Ispiratrice dell’occasione la Vicepresidente del Rotary Club di Roma, l’Arch. Maria Luisa Del Giudice, a sua volta artista e realizzatrice di icone.

La visita ha rivelato un luogo inaspettato, dove la passione per l’arte e la spiritualità si esprime attraverso attività legate appunto all’antica arte della pittura di icone, che ha origine nella rappresentazione dell’iconografia cristiana della Chiesa indivisa, prima dello scisma. Alla stregua della bottega del pittore di una volta, vi si trovano tavole, pennelli e pigmenti naturali, ricettari e metodi tradizionali, ma anche l’apertura alle nuove tecnologie digitali, attraverso le quali trasmettere queste tecniche antiche alle generazioni future, anche attraverso corsi online.

Marie Galie

Marie Galie è Presidente dell’Associazione Internazionale di Arte e Spiritualità Byzarticon e insegna, ad amatori e professionisti, anche all’interno dei monasteri, questa tecnica antica, utilizzando esclusivamente pietre naturali, nella convinzione che “la rivalutazione delle arti antiche possa offrire un contributo, e non da poco, alla crescita spirituale della persona… Antichi saperi, che ritornano per aiutarci a vivere meglio”. Un viaggio nel nostro passato, capace di aiutarci ad abbracciare il nostro presente.