Arte e cultura approdano a Diano Castello

La blogger Giulia Quaranta Provenzano ci propone un focus sull’estate che avrà luogo a Diano Castello. Affascinante comune nella provincia di Imperia, l’antico borgo medievale è un’ottima meta turistica per coloro i quali desiderano immergersi in un’estate all’insegna della letteratura e dell’arte visiva e ciò avendo come splendida cornice il blu del mare e il verde degli uliveti a terrazze…

Dal 30 giugno sino al 30 agosto 2023, nella Chiesa castellotta di San Giovanni Battista [clicca qui https://g.co/kgs/x2JGbc], saranno esposte le opere di Salvador Dalì riguardanti la “Divina Commedia” di Dante Alighieri. Nel 1950, in vista della ricorrenza del 700º anniversario della nascita del poeta, l’Istituto Poligrafico dello Stato – sotto l’egida del governo italiano – commissionò infatti proprio al pittore di Figueres un ciclo di illustrazioni dell’opera dantesca.

Salvador Dalí vi lavorò per quasi nove anni e diede così vita a cento acquerelli che, nel 1960, furono esposti al Museo Galleria di Parigi [clicca qui https://g.co/kgs/kJ4C2X]. Nel 1962 l’editore fiorentino Mario Salani ripropose l’idea, progettando –

in sinergia con la Casa Editrice Arti e Scienza di Roma –

un’edizione della “Divina Commedia” in sei libri (cioè due per ogni cantica) e ognuno di essi fu corredato dalle tavole del marchese di Pùbol.

Per trasporre gli acquerelli in xilografie furono impiegati tremila legni e fino a trentacinque colori per ogni tavola. I partner scelti erano i migliori presenti nel panorama tipografico e cartario dell’epoca ossia il maestro incisore Raymond Jacquet di Parigi, il maestro tipografo Giovanni Mardersteig della Stamperia Valdonega di Verona, Enrico Magnani di Pescia e le cartiere francesi di Rives. La supervisione scientifica dell’opera fu invece affidata al linguista e lessicografo Giovanni Nencioni, al tempo riconosciuto come il più autorevole fra gli studiosi della lingua italiana.

Salvador Dalì nel poema di Dante

È stato affermato, a proposito del percorso di Salvador Dalí nel poema di Dante, che tale suo iter <<intesse un dialogo intimo e personale con l’opera del poeta, che viene approcciata con uno sguardo che è possibile definire psicoanalitico. “Inferno”, “Purgatorio” e “Paradiso” diventano terreno di cimento per ipotizzare leggi prospettiche estranee alla razionalità umana – lo spazio e il tempo si dilatano per aderire a una dimensione interiore che non è fattibile conoscere con gli strumenti della comune logica>>.

…Ed ecco che tra pochi giorni vi sarà l’inaugurazione di una suggestiva mostra di Salvador Dalì – il cui vernissage si terrà appunto venerdì 30 giugno 2023 – nella quale, nella Chiesa di San Giovanni Battista, saranno esposte dieci delle suddette litografie. Ciò grazie alla collaborazione tra l’Associazione Number27 (che ha come presidente Marina Cavalleri), il Comune ligure di Diano Castello e il parroco della Diocesi di Imperia.

La curatela vedrà impegnato il dr. Pierluigi Luise nella veste di critico d’arte e di direttore museale, mentre quale ospite sarà presente l’attore Antonio Carli… che sarà protagonista di un’introduzione dantesca.

Ogni mercoledì di luglio e ogni mercoledì di agosto, alle ore 21:00, ci sarà inoltre un incontro con l’autore all’interno della I° Edizione del PREMIO LETTERARIO NUMBER27. Nel contesto della mostra, nonché dell’or detta rassegna culturale – a cura del dr. Pierluigi Luise, di Marina Cavalleri e di Simone Alessio, in arte Garibaldi – verranno presentati i libri inediti di scrittori, giornalisti e critici d’arte. Incontri, questi, che avranno luogo sempre presso la Chiesa di San Giovanni Battista.

Il programma completo

Il 05-07-23 si assisterà alla presentazione del libro “Lumecan” del dott. Giacinto Buscaglia e del musicista Massimo Schiavon; il 12-07-23 vi sarà l’intervento dei giornalisti Marco Vallarino, Paolo Sista e Francesco Basso con “Scacchiera a tre”; il 19-07-23 protagonista sarà lo scrittore e avvocato Marco Bertolino con “Vento alto”; il 26-07-23 interverrà la critica d’arte Maria Pettinato con “Le maschere dalla scena al dipinto (e ad Aeternum)”.

Per quello che invece concerne il calendario di agosto, il 02-08-23 aprirà il mese la scrittrice – nonché songwriter, blogger, fotografa e critica d’arte – Giulia Quaranta Provenzano con la silloge poetiche “Per via” e relative fotografie d’arte su pregiata tela. Il 09-08-23 sarà poi la volta della scrittrice Silvia Alonso con “Ultima alchimia”; il 16-08-23 vi sarà il focus sullo scrittore Orso Tosco con “Nanga Parbat. L’ossessione e la montagna nuda”; il 23-08-23 sarà possibile conoscere lo scrittore Sergio Donna con “Fontane di Torino” ed infine il 30-08-23 chiuderà il ciclo d’incontri la scrittrice Alessia Parravicini con “Crescita e consapevolezza”.

Cfr. https://g.co/kgs/zbLFnR e https://mac-musicaartecultura.com/ in riferimento al fatto che arte e cultura approdano a Diano Castello con il M.A.C.