Aperti i termini per l’iscrizione dei nuovi allievi alla Scuola Civica di Musica di Cagliari per l’anno scolastico 2023/2024

Aperte le iscrizioni ai nuovi allievi per l’anno scolastico 2023/2024 della Scuola Civica di Musica di Cagliari. L’offerta formativa dell’istituzione si arricchisce di nuove discipline come band pop rock giovanile, canto corale giovanile, introduzione alla musica jazz – dall’ascolto alla pratica. Ma anche corsi di musica d’insieme giovanile e musica d’insieme per bambini. Integra così la sua vasta offerta, a testimonianza della grande cura e attenzione rivolta all’intera cittadinanza.

Nel prossimo anno scolastico sarà possibile iscriversi ai consueti corsi individuali di arpa, batteria, canto lirico e moderno, chitarra classica e moderna, clarinetto, computer music e musica elettronica. Ma sono previste anche lezioni di contrabbasso e basso elettrico, fisarmonica, flauto traverso, launeddas, pianoforte classico, jazz, moderno e tastiere elettroniche. Ci saranno inoltre corsi singoli di sassofono, strumenti a percussione, tromba, trombone e basso tuba, violino e violoncello.

I corsi collettivi

I corsi collettivi comprenderanno la possibilità di studiare batteria, canto moderno, chitarra classica e moderna, clarinetto, flauto traverso, pianoforte classico, moderno e tastiere elettroniche. Ma anche propedeutica musicale, strumenti a percussione, tromba, trombone e basso tuba, violino e violoncello.

I corsi supplementari

I corsi supplementari, infine, apriranno allo studio delle discipline di analisi musicale, ascolto guidato, band pop-rock giovanile, big band jazz, canto corale per adulti e giovani, composizione pop (songwriting), elementi di armonia e composizione, musica d’insieme (anche jazz), teatro musicale e teoria e solfeggio.

La Scuola Civica di Musica si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione di uno o più corsi tra quelli enunciati e di modificare la presente offerta formativa per esigenze organizzative, economiche e didattiche.

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il 20 luglio 2023.

