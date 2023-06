«Antonio Lara. Il più grande maestro di launeddas del XX secolo?»

I contributi degli studiosiaiutano il lettore a comprendere meglio il valore delle testimonianze raccolte nel volume; e l’importanza del maestro Antonio Lara nel panorama delle launeddas nel ventesimo secolo.Questo studio mette in evidenza ancora una volta l’importanza cruciale del lavoro di Bentzon per la rinascita e per la salvaguardia delle. Senza il suo intervento, oggi molto probabilmente lesarebbero ridotte ad oggetto museale o a mero strumento folcloristico.

Determinante per la realizzazione dell’opera curata da Dante Olianas il supporto delle istituzioni danesi; hanno infatti contribuito alla conservazione in condizioni ottimali dei reperti e della documentazione di inestimabile valore riguardanti le launeddas e la cultura sarda; rendendone possibile l’accesso e la divulgazione. Senza il lavoro e la collaborazione del Museo Nazionale di Danimarca l’elaborazione di questo studio non sarebbe stata possibile.