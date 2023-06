Amazon Music, mese del Pride: Sam Smith annuncia la cover di “Beautiful”

Big Freedia sarà ospite della Rotation Roundtable il 21 giugno per discutere la storia e l’influenza del bounce

Oggi, giovedì 1° giugno, Amazon Music presenta con orgoglio la cover Amazon Original di “Beautiful” (brano scritto da Linda Perry e cantato da Christina Aguilera che lo inserì nell’album Stripped pubblicato nel 2002) realizzata dal cantautore multi-platino Sam Smith.

il 31enne londinese, noto al grande pubblico per successi planetari del calibro di Stay with Me e I’m Not the Only One, ne dà un nuovo significato con una performance mozzafiato, sorprendente e piena di sentimento.

“Sono da sempre un grande fan di Christina. Non dimenticherò mai la prima volta che ho sentito ‘Beautiful’. Il brano mi parlò personalmente“, ha dichiarato Smith.

“La canzone è un vero inno di accettazione e continua a ispirarmi con il suo importante messaggio di non smettere mai di celebrare chi sei. Sono onorato di avere l’opportunità di offrire la mia interpretazione”, ha chiosato il cantautore britannico.

Ascolta la cover di “Beautiful” di Sam Smith

Amazon Music Pride Month: il programma

La celebrazione dell’Amazon Music Pride Month includerà anche diversi eventi in live streaming trasmessi sul canale Amazon Music di Twitch.

Big Freedia farà un’apparizione come ospite alla Rotation Roundtable settimanale il 21 giugno per parlare della storia del New Orleans bounce e dell’influenza della comunità hip hop LGBTQ+. Coglierà inoltre l’occasione per condividere alcune intuizioni sul suo prossimo album, Central City, che uscirà il 23 giugno.

Le City Sessions parteciperanno alla celebrazione del pride con un’esibizione sul rooftop in live streaming con Chappell Roan, l’ultimo artista “Breakthrough” di Amazon Music.

Il podcast di Wondery Queen of Hearts, un game show di appuntamenti con audio presentato dalla drag-queen Jujubee, tornerà per le stagioni 3 e 4, con rilascio anticipato e senza pubblicità a partire dal 13 giugno su Amazon Music e Wondery+.

Gli abbonati Prime possono ascoltare i nuovi episodi senza pubblicità su Amazon Music.

