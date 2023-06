Alluvione in Emilia Romagna, al via tavolo permanente A Palazzo Chigi

ROMA (ITALPRESS) – Si è insediato a Palazzo Chigi il tavolo permanente per la gestione dell’emergenza sulla alluvione in Emilia-Romagna, presieduto dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Della delegazione del governo facevano parte: il viceministro Bignami, il sottosegretario Albano, il deputato Foti in qualità di relatore del ddl alluvione, i capi dipartimento di Protezione civile Curcio, vigili del fuoco Lega e Casa Italia Ferrara. Per la delegazione Emilia-Romagna il presidente Bonaccini, il presidente dell’Upi De Pascale, dell’Anci Vecchi, il segretario generale dell’Autorità di Baci o del Po Bratti, l’assessore con delega alla Protezione civile Priolo e il direttore generale Cura del territorio e dell’ambiente Ferrecchi.

Nel corso dell’incontro, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, nella qualità di commissario delegato, ha illustrato il Piano degli interventi complessivi che prevederebbe un costo di circa otto miliardi e ottocento milioni. Il ministro Musumeci ha assicurato “la massima attenzione da parte del governo e la disponibilità, dopo una verifica del Piano stesso, a fornire gradualmente le risorse che si renderanno necessarie, dando priorità ai primi interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei fiumi maggiormente compromessi e al ripristino dei collegamenti viari con i centri abitati rimasti isolati”.

