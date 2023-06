Alessandra Mureddu pubblica “Azzardo”

Un dramma sociale che riguarda un numero di persone elevato e in costante crescita, la ludopatia: è questo il tema di “Azzardo” (Einaudi), il memoir in cui Alessandra Mureddu racconta con una scrittura affilata e precisa la sua esperienza da giocatrice.

FORDONGIANUS, domani (sabato 24 giugno)

Dopo Villanovaforru, la nuova tappa sarà Fordongianus e la presentazione si terrà nell’area delle Terme Romane. Con Alessandra Mureddu converserà Lorena Piras. Appuntamento alle 18.45.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Fordongianus, Einaudi, il sistema bibliotecario del Barigadu e la libreria Chiara e Stefy di Ghilarza.

SASSARI, domenica 25 giugno

L’ultima presentazione del tour si terrà nella libreria Koinè Ubik di Sassari domenica 25 giugno alle 19.30. Accanto a Mureddu ci sarà Alessandro Marongiu.

L’incontro è organizzato in collaborazione con Einaudi, la libreria Koinè Ubik di Sassari, Studio Massaiu e Florgarden.

L’opera

A quarantun anni, nella pienezza della propria vita, una donna decide di salvare il padre, avvocato e giocatore patologico. E salvarlo significa addentrarsi nel mondo delle sale da gioco: un mondo senza finestre in cui non si distingue il giorno dalla notte, e neppure chi vince da chi perde, perché ogni vincita è destinata a finire nella fessura della slot: se ti è andata bene vorrai vincere di più, se stai perdendo continuerai a giocare per rifarti.

Così, la figlia che voleva salvare il padre si ritrova a dover salvare se stessa dalla malattia del gioco, che la trascina in un gorgo senza fine. Il conto si svuota, i capelli si imbiancano, il corpo sparisce sotto una larga tunica nera. Le relazioni, gli amici, i colleghi, la famiglia: tutto viene intaccato in nome di questa febbre morbosa. “Azzardo” è uno sfolgorante e feroce romanzo su ciò che abbiamo di più umano: le nostre debolezze.

L’autrice

Alessandra Mureddu vive e lavora a Roma. “Azzardo” è il suo primo romanzo.

Il festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna e con la main sponsorship di GAXA e Tiscali. Media Partner Sardinia Post.

