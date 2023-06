Al via una campagna per la sterilizzazione dei cani di proprietà a Oristano

A Oristano la Giunta Sanna, su proposta dell’Assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda, ha approvato una delibera per l’avvio di una campagna di sterilizzazione dei cani di proprietà per combattere il fenomeno del randagismo.

“I destinatari del progetto sono cittadini residenti a Oristano. Devono essere proprietari di cani regolarmente microchippati ed iscritti nella banca dati dell’anagrafe canina.” Lo precisa l’Assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda. “L’incentivazione avverrà attraverso l’erogazione di un contributo, concedibile a soggetti con un reddito ISEE non superiore a 20 mila euro. E’ previsto inoltre fino ad un massimo di 200 euro per la sterilizzazione dei cani di sesso femminile e di 100 euro per quelli di sesso maschile”.

“L’abbandono dei cani da parte dell’uomo è alla base del fenomeno del randagismo” aggiunge l’Assessore Zedda. “Questa iniziativa agisce soprattutto in questa direzione. Si integra inoltre con altre in corso che puntano a favorire il benessere animale, la convivenza tra uomo e animale e contrastare il fenomeno del randagismo”.

Scadenze

Le domande dovranno essere trasmesse entro il 10/07/2023 utilizzando il modulo disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.oristano.it . Potranno essere inoltrate anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it.In alternativa, si potranno consegnare a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Oristano.

La graduatoria verrà formulata in base all’ordine di arrivo al protocollo comunale. Sarà inoltre pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

I beneficiari del contributo dovranno inoltre impegnarsi a sterilizzare i cani entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

