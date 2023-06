Al via la VI edizione del “Festival delle Bellezze”, l’evento dedicato alla musica, alle arti e al patrimonio archeologico, monumentale e naturalistico del Nord Sardegna. 15 appuntamenti in programma da mercoledì 21 giugno a mercoledì 22 novembre

Festival delle Bellezze – Dare voce alla bellezza dei luoghi più suggestivi della Provincia di Sassari attraverso le sonorità di artisti di spicco del panorama musicale sardo e non solo.

È l’obbiettivo del “Festival delle Bellezze”, giunto alla VI edizione, che dopo l’anteprima ospitata lo scorso 21 aprile a Valledoria nello splendido scenario dell’Agriturismo Monte Istulargiu, è pronto a prendere ufficialmente il via a Sassari mercoledì 21 giugno. L’evento è organizzato dall’associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, dei Comuni ospitanti e con il sostegno della Camera di Commercio del Nord Sardegna, della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro, della Direzione Regionale dei Musei della Sardegna e della Confindustria Centro Nord Sardegna. Green partner nell’ambito della promozione della mobilità sostenibile, per questa edizione, sarà Grimaldi Lines.

advertisement

Il Festival anche quest’anno è fra i 54 eventi che formano il cartellone di “Salude & Trigu”, il progetto della Camera di Commercio di Sassari che dal 2019 supporta le iniziative culturali legate alla valorizzazione turistica e alle tradizioni del Nord Sardegna.

La manifestazione cresce

La manifestazione, tra riconferme e nuove tappe, cresce di anno in anno attraverso la formula vincente basata sull’armoniosa fusione tra performance artistiche e location le cui bellezze, oltre ad assumere il ruolo di teatro naturale degli eventi, sono le vere e proprie protagoniste insieme ai musicisti che proporranno programmi intensi ed evocativi.

Nel corso di ogni appuntamento, inoltre, saranno affrontate importanti tematiche sociali grazie alla partecipazione dei rappresentanti di Onlus e associazioni benefiche che operano nel territorio, come Emergency, Amnesty International, Mondo X, A.R.M.R (Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare), Comunità La Crucca, Lions Club, Associazione nazionale carabinieri e molte altre.

15 appuntamenti

Il Festival propone un calendario di 15 appuntamenti in costante aggiornamento e tutti a ingresso libero.

Si parte da Sassari, mercoledì 21 giugno alle 19:00, nella suggestiva cornice dell’Altare Prenuragico di Monte d’Accoddi. La serata è pensata come un saluto in musica all’arrivo dell’estate e vedrà la Corale Studentesca Città di Sassari e l’Insieme Vocale Nova Euphonia, entrambe dirette dal M° Vincenzo Cossu, esibirsi in un concerto epico al tramonto. Le due formazioni, eseguiranno un repertorio variegato di musiche epiche, temi cinematografici, brani di world music e melodie sarde. La tappa è inserita nel cartellone di “Sassari Estate” ed è organizzata in concomitanza con la Festa Europea della Musica e in collaborazione con MIC, SIAE, FENIARCO (la principale federazione nazionale di cori amatoriali).

Stintino

Il Festival, sabato 24 giugno alle 21, farà tappa per la prima volta a Stintino. Il Concerto dei Tenores di Bitti in Largo Cala D’Oliva sarà aperto dal trio acustico Reinas, formato da Valeria Sechi alla chitarra, Aurora Cossu alle percussioni e Viola Tanca al basso. Parteciperanno anche i cori del M° Vincenzo Cossu.

Sabato 8 luglio alle 19 la Kermesse proseguirà a Olmedo. Il sito prenuragico di Monte Baranta ospiterà il concerto del Coro femminile Eufonia di Gavoi. L’evento sarà aperto da un saluto musicale della Corale Studentesca città di Sassari.

A Ittiri sarà la volta di una tappa infrasettimanale. Mercoledì 19 luglio alle 20:30, nella piazzetta che ospita la Fontana S’Abbadorzu sarà proposta una performance di Joe Perrino. La serata sarà dedicata al ricordo del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta in occasione del 31° anniversario della strage di via D’Amelio. La serata sarà aperta da un saluto musicale della Banda Musicale Ittirese, del Coro Boghes e Ammentos di Ittiri, della Corale Studentesca e dell’Insieme Vocale Nova Euphonia.

Sabato 22 luglio alle 21 è in programma lo spettacolo nella Necropoli di Museddu nel territorio di Cheremule, già fortunatissima tappa del Festival nel 2019 e nel 2021 e 2022. Protagonista della serata sarà Maria Giovanna Cherchi che proporrà un intenso concerto acustico aperto dai ragazzi della Corale studentesca.

Il giorno seguente domenica 23 luglio alle 20 il Festival avrà per la prima volta come splendido teatro l’Imbarcadero di Valledoria alla foce del Coghinas. Il concerto dell’Insieme Vocale Nova Euphonia diretto dal M° Vincenzo Cossu e del trio acustico Reinas sarà un omaggio al 50° anniversario dell’esordio discografico della storica band inglese dei Queen.

Festival delle Bellezze a Torralba

Il Festival, venerdì 28 luglio alle 20:30, proseguirà il suo viaggio a Torralba dove il Nuraghe Santu Antine farà da scenario al concerto dei Bertas. Ad aprire l’evento, il saluto musicale dei docenti della Scuola Civica di Musica Meilogu e delle corali dirette dal M° Cossu.

Lunedì 31 luglio la manifestazione farà ritorno a Sassari per la tappa che coincide con la VI edizione della rassegna corale “Voci per i candelieri”, nata con l’obiettivo di diventare uno degli eventi di punta fra quelli che aprono il mese della “Faradda” e si terrà, come da tradizione, nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria di Betlem. A partire dalle ore 20:30 il coro Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari si alterneranno con alcuni dei cori più importanti della Sardegna.

Dopo una pausa nel mese di agosto il “Festival delle Bellezze” riprenderà, venerdì 1 settembre alle 19:00 a Ploaghe nello splendido scenario del Convento di Sant’Antonio da Padova. I protagonisti saranno i Tazenda con un concerto aperto dalle Reinas. In programma anche l’esibizione delle danzatrici del gruppo Kerkos che presenteranno una performance di danze sacre in cerchio attraverso le quali si esprime un profondo senso di spiritualità e di unione con tutti gli elementi del creato

Cargeghe

Sabato 9 settembre alle 19:00, si andrà a Cargeghe alla scoperta di un gioiello del romanico sardo. La piccola chiesa campestre di Santa Maria ‘e Contra. La location che negli anni ’70 ha fatto da set per le riprese della celebre pellicola dei fratelli Taviani “Padre e Padrone”, ospiterà un concerto realizzato in collaborazione con Insulae Lab di Paolo Fresu.

La manifestazione, venerdì 15 settembre, si sposterà per la prima volta a Sorso per mettere in luce la magia del Pozzo sacro di Serra Niedda. Il sito archeologico, rinvenuto casualmente nel 1985, sarà il teatro naturale del concerto di Beppe Dettori, aperto alle 19.00 dall’Insieme Vocale Nova Euphonia.

Sabato 30

Sabato 30 settembre la kermesse sarà ospitata a Nughedu San Nicolò. Alle 20, nel piazzale della chiesetta campestre dei Santi Cosma e Damiano faranno gradito ritorno i Tazenda; che proporranno un concerto acustico aperto dal saluto della Corale Studentesca e del Nova Euphonia. Nel santuario, costruito tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo in stile tardo romanico; proprio l’ultima domenica di settembre si svolge la Festa dei Santi a cui è dedicato.

Nel mese di ottobre le tenute Sa Mandra di Alghero, come nelle precedenti edizioni; ospiteranno un concerto-aperitivo di un artista capace di esprimere in modo originale le sonorità dell’Isola; mentre sarà possibile degustare le specialità tipiche di uno dei migliori ristoranti d’Italia. L’evento sarà aperto da un saluto musicale dei ragazzi dei cori del M°Cossu. Parteciperà alla serata una delegazione di Emergency.

Infine, mercoledì 22 novembre alle 20, il Festival si chiuderà a Sassari nella chiesa di Nostra Signora di Latte Dolce; uno dei santuari più antichi della Sardegna con oltre 800 anni di storia alle spalle. L’appuntamento farà da scenario alla IV edizione del Festival delle periferie ed è inserito nel Festival di musica sacra “Voci per Santa Cecilia”; il cui cartellone nazionale è patrocinato dalla FENIARCO e dalla FERSACO, rispettivamente le federazioni nazionale e regionale dei cori. Parteciperanno l’artista Enzo Mugoni e le due corali del M° Cossu.

Manifestazione sostenibile

Le serate saranno condotte dalla giornalista Manuela Muzzu e molte di queste costituiranno anche l’occasione per presentare il libro “A night at the teathre. I Queen alla corte di sua maestà il cinema” di Vincenzo Cossu, pubblicato nel novembre 2021 dalla Arcana edizioni.

Un fondamentale aspetto della manifestazione è quello di basarsi su principi di sostenibilità ambientale. I materiali utilizzati in occasione di momenti ricreativi saranno infatti esclusivamente compostabili e riciclabili; così come si farà ricorso a carta riciclata per manifesti, brochure, volantini, programmi di sala, cartelloni ecc. Per il trasporto di artisti e maestranze nelle varie location del Festival saranno utilizzati mezzi collettivi per ridurre al minimo le emissioni di Co2. In caso di degustazioni si darà preferenza a prodotti IGP locali o a chilometro zero. Cibi e bevande offerti durante l’evento e non utilizzati saranno donati ad associazioni di volontariato per contrastare lo spreco alimentare.

Festival delle bellezze

Il Festival delle bellezze è nato nel 2018 e nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, i Tazenda; i Tenores di Bitti, Ilaria Porceddu, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Bertas e molti altri. La manifestazione ha costruito una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano; avendo come protagonisti non solo musicisti ma anche ballerini, attori, scrittori, performer; esponenti del mondo delle arti figurative e dell’artigianato. Uno degli scopi della manifestazione è anche quello di contribuire a dare un impulso all’economia locale; sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l’allestimento degli eventi; e sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio; con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico presente nella nostra isola durante il periodo di svolgimento del Festival.

Per altre notizie clicca qui