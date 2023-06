Al Vanni Sanna di Sassari dal 10 al 24 giugno il II° torneo di calcio giovanile “La Nuova Sardegna”

I giovani sono una priorità per qualunque società di calcio intenda accettare la sfida della crescita e del professionismo. Sui giovani, la Torres, ha scommesso e scommette con sempre maggiore convinzione: sul fronte tecnico e su quello della formazione curata attraverso attività proposte e “lavorate” ad alto livello.

La Torres Sassari in collaborazione con il quotidiano La Nuova Sardegna lancia la seconda edizione del Torneo di Calcio Giovanile “La Nuova Sardegna”: dopo il successo dello scorso anno tutto è pronto a ricominciare nel segno del gioco, dell’entusiasmo e della valorizzazione delle risorse vivaio.

Apertura ufficiale e successivo calcio di inizio programmati a partire dalle ore 16 di sabato 10 giugno sull’erba dello stadio “Vanni Sanna”: la seconda edizione della manifestazione si aprirà alla presenza della dirigenza Torres e della proprietà Abinsula, del direttore de La Nuova Sardegna Giacomo Bedeschi, delle autorità civili e religiose, dei rappresentanti di Associazione Memoria Storica Torresina e Fondazione Torres e, non ultimi ma parte in causa, dei responsabili, tecnici, collaboratori e staff del Settore Giovanile e Scuola Calcio del club. Poi sarà solo e soltanto palla al campo e ai suoi giovanissimi interpreti.

Dagli Allievi ai Piccoli Amici, passando per Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi; con bambini, bambine ragazze e ragazzi provenienti da Sassari, Ittiri, Alghero, Sennori, Ploaghe, Tempio, Tergu, Ossi e Usini: 57 squadre a confrontarsi sul campo in match incrociati e calendarizzati secondo le 6 categorie sopra indicate con i più piccoli (Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini) impegnati in momenti prettamente ludici e dimostrativi; oltre 1000 complessivamente i baby calciatori coinvolti, cui basta aggiungere staff tecnici e dirigenziali oltre agli immancabili genitori al seguito per immaginare il potere catalizzante delle 15 intense e divertenti giornate di sport del giugno sassarese.

Le squadre

ALLIEVI: girone A con Torres, Asd Ittiri Sprint, Asd Catalunya e Turritana; girone B con Latte Dolce, Academy Torres, Sennori e San Paolo.

GIOVANISSIMI: girone A con Torres, Turritania, Marzio Lepri e Asd Catalunya; Girone B con Pgs Ploaghe, Academy Torres, Civitas Tempio Asd e Sennori; girone C con Tergu, Cosmo, Latte Dolce e San Paolo

ESORDIENTI: girone A con Torres rosso, Civitas Tempio Asd, Lanteri e San Paolo; girone B con Torres blu, Latte Dolce, Turritana e Alghero

PULCINI: Torres rosso, Latte Dolce B, Ossese, Marzio Lepri e Lanteri; girone B con Torres blu, Latte Dolce A, San Paolo A e Usinese; girone C Turritana, Alghero, San Paolo B e Cosmo

PRIMI CALCI: Torres rosso, Ossese, Lanteri A, San Paolo, Lanteri B, Marzio Lepri, Torres blu, Latte Dolce, Turritana, Torres bianchi

PICCOLI AMICI: Torres rosso, Cosmo, Lanteri, San Paolo, Torres blu, Latte Dolce

Si comincia sabato 10 giugno alle ore 16.15 sull’erba del Vanni Sanna con la sfida Giovanissimi girone B tra Civitas Tempio e Sennori; a seguire sul campo in sintetico retro gradinata stadio spazio ai Pulcini di Torres rosso e Latte Dolce B nel primo match tutto sassarese. E poi ancora San Paolo vs Usinese (Pulcini), gli incroci fra Esordienti Torres-Civitas e Torres Blu-Latte Dolce, Turritana-Alghero (Pulcini), ancora Esordienti con Lanteri-San Paolo e Turritana-Alghero e chiusura in bellezza dalle 19.30 sul sintetico del campo scuola con Torres rosso, Latte Dolce, Ossese e Lanteri A Primi Calci. Il 21, 22 e 23 le semifinali, sabato 24 le finali e la premiazione di tutte le squadre e degli atleti.