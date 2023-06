Al “Salone delle Botteghe” una performance artistica e una mostra pittorica

Domenica 18 giugno, al “Salone delle Botteghe” una performance artistica e una mostra pittorica. Iniziative di Confartigianato Sassari si svolgeranno all’interno del “Padiglione Tavolara”. Rau (Confartigianato Sassari): “Continuiamo la valorizzazione dell’artigianato artistico isolano in ogni sua espressione”.

Sarà una domenica di grandi eventi, quella di domani 18 giugno. Tali eventi si svolgeranno al “Salone delle Botteghe”, l’area espositiva del

“Padiglione Tavolara” di Sassari, gestita da Confartigianato Sassari.

Il programma

Si comincia la mattina, con il taglio del nastro dell’esposizione di

pittura, fotografia e arte varia organizzata dall’Università della

Terza Età di Sassari. L’esposizione ha titolo “La creatività non ha età – Laboratori artistici dell’Università della Terza Età”.

Coordinati dal docente di Disegno Creativo e Arti Plastiche, Giampaolo

Pinna, il Salone proporrà i lavori degli allievi dell’UTE cimentatisi

nello studio dell’arte dei primi del ‘900. Tale arte comprende le cosiddette

“avanguardie”, con la successiva realizzazione di numerosi lavori di

grande formato, che hanno ripreso soprattutto i tratti degli artisti più noti e

delle loro opere più famose. Le creazioni potranno inoltre essere ammirate

fino a fine giugno.

Si proseguirà nel tardo pomeriggio, con inizio alle 18.00, con il

progetto culturale-Artistico di Vittoria Nieddu dal titolo “Ti

racconto una sedia”.

Il progetto “Ti Porto una sedia”

La sedia diverrà così il luogo di incontro, di dialogo, di

scambio tra concetti profondi da esportare, divulgare, e

condividere. Un modo come un altro per utilizzare uno strumento

semplice e complesso nello stesso tempo. Utilizzato infatti anche per narrare e ascoltare, giocare e contemplare. Uno strumento che è cultura dei

popoli, luogo d’incontri e di avvicinamenti. La sedia serve a

raccogliere le parole e i silenzi. A camminare

sulla cresta della vita, con leggerezza e con sincerità. L’opera è

progetto identitario e divulgativo della storia, delle

tradizioni dell’Isola nel connubio indissolubile tra il mare, la costa

e le zone interne. Ha soprattutto l’obiettivo di divulgare e far conoscere

universalmente la tradizione e la cultura sarda uniche al mondo. Inoltre ha lo scopo di valorizzare e tutelare i preziosi beni culturali isolani, promuovendo il dialogo e l’interazione fra il mare e la terra, avvicinando tra loro i comuni dell’entroterra e quelli costieri, creando occasioni di scambio di

culture e tradizioni.

L’evento

L’evento “Ti racconto una sedia” al Padiglione è fra le attività che

l’Associazione Ideas in Corbula, ha previsto in partnership con la

Confartigianato Sassari. Si inserisce infatti all’interno del progetto “Intrecci e trame” finanziato dalla Fondazione Sardegna, in continuità con il progetto

Intrecci, già sposata da Confartigianato Sassari, nel 2022,

“Proseguiamo con eventi che si inseriscono alla perfezione nel

percorso di valorizzazione dell’artigianato artistico sardo. La

Regione e il Comune li stanno infatti portando avanti da tempo”. Queste le parole di MarcoRau, Presidente di Confartigianato Sassari. Continua “soprattutto nella consapevolezza che la creatività, l’arte e la maestria degli artigiani rappresenti uno dei più riconoscibili biglietti da visita della Sardegna nel mondo”.

Angoli di tradizione

L’area espositiva delle Botteghe, continua a proporre centinaia di

oggetti tipici della tradizione artigiana sarda, rivisitati e

trasformati in articoli unici da 25 artigiani-artistici provenienti da

ogni angolo della Sardegna. Ci saranno infatti gioielli, abiti e borse, tappeti,

cuscini, quadri, arazzi, cestini, coltelli e complementi. Ma anche

maschere, ceramiche, piatti, creazioni in marmo, vetro, legno e ferro

battuto, pipe e mosaici. Lo spazio, gestito da Confartigianato

Sardegna è aperto inoltre dal martedì alla domenica, la mattina dalle 10 alle

13, e il pomeriggio dalle 17 alle 20.

