Al Palazzo Doglio di Cagliari fervono i preparativi per la quarta edizione dell’Honor Submission Challenge

Ultimi preparativi al Palazzo Doglio di Cagliari per la quarta edizione dell’Honor Submission Challenge; la competizione internazionale dedicata al Jiu Jitsu brasiliano e alle arti marziali miste al via sabato 1 luglio alle 18.

L’evento, organizzato in luoghi d’élite mondiali – le prossime tappe saranno Dubai e Sidney -,

ha come obbiettivo la promozione dello sport di lotta, i suoi valori e principi, la disciplina; il rispetto e la connessione di tutti gli appassionati e atleti a livello internazionale.

“Dopo il successo registrato nel 2022, proponiamo a Cagliari la quarta edizione dell’Honor Submission Challenge; il torneo dedicato al Jiu Jitsu brasiliano, disciplina dalla quale originano le moderne MMA” ,

spiega l’organizzatore Alberto Diaz.

“Il nostro obiettivo è quello di promuovere i reali valori delle arti marziali, in un’epoca in cui l’entertainment la fa da padrone. L’ambassador della manifestazione è la leggenda Roger Gracie, enorme esempio di sportivo e samurai.

L’evento coinvolge sportivi di assoluta caratura internazionale, con l’attenzione da tutto il mondo e sarà trasmesso sulla piattaforma streaming FloSports e su altri importanti portali di livello mondiale. Siamo felicissimi di poter tornare a Cagliari, perchè questo è un grande ponte tra la Sardegna e gli Emirati Arabi Uniti.

Avremo la presenza dello sceicco Sheikh Tarik bin Faisal Al Qasimi; ci sarà anche una delegazione qatariota con l’obiettivo di sbarcare presto con la manifestazione anche a Doha. Sarà un’ottima occasione per i nostri partner, per esplorare i mercati del Medio Oriente. Vi aspettiamo numerosissimi al Teatro Doglio!”

Honor Submission Challenge

La Honor Submission Challenge vedrà la partecipazioni di atleti e atlete del calibro di Fabricio Andrey, Robert Degle, Ashley Williams, Carlos Henrique, Thiago Sa, Martina Zola, Gamila Kanew, Carlos Santos, Diego Reis, Jack Sear, Mica Galvao e Charles Negromonte.

La manifestazione ha come ambasciatore la leggenda Roger Gracie, 10 volte campione del mondo al World Jiu-Jitsu Championship, indicato negli ambienti sportivi come “GOAT, Greatest Of All Time” è un simbolo assoluto del moderno Samurai, figlio del grande Maestro Mauricio Gomes e nipote del grande Maestro Carlos Gracie, creatore del Brazilian Jiu Jitsu insieme al fratello Helio Gracie. Roger è il fondatore di una delle accademie MISE BJJ più grandi e frequentate al mondo: la Roger Gracie Academy, con sede a Londra.

È, inoltre, uno degli Ambasciatori d’Onore dellaHonor Submission Challenge, avendo un ruolo attivo nella pubblicità dell’evento. Il campione parteciperà alla festa di gala e premierà l’atleta che più si è distinto per eroismo e coraggio nel corso della competizione.

Informazioni

Per informazioni consultare il sito ufficiale e le pagine social della manifestazione (Facebook – Instagram), mentre per acquistare i biglietti è possibile visitare il sito su questo link.

La Honor Submission Challengeè realizzata con il Patrocinio del Comune di Cagliari, e il contributo di La Trottola, Piscine Desjoyaux, Brave Fight Shop, Cagima s.r.l., BlueShark, PSI, Car&Van, Future Kimonos, Sardegna Marmi e Re d’Italia Art.