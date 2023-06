Al Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri di Roma si è aperta la mostra di Mario Vespasiani

Dopo il Museo Storico dell’Aeronautica Militare ora il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri di Roma celebra l’artista

Roma. Si è tenuta ieri presso il Museo Storico dell’Arma dei

Carabinieri, l’attesa inaugurazione della mostra personale di Mario

Vespasiani, un evento eccezionale in quanto le sale del museo si sono

aperte per accogliere l’immaginario e i valori dell’Arma

interpretati da una delle stelle dell’arte italiana. All’artista

oltretutto è stato riservato il Salone d’Onore, nel quale mediante

un raffinato allestimento, sono state poste in dialogo le sue opere con

l’altorilievo in gesso realizzato per il Monumento al Carabiniere di

Torino nel 1933 ad opera dello scultore Edoardo Rubino. Nei calchi dove

sono illustrati accadimenti importanti della storia dell’Arma dal 1814

fino al primo dopoguerra, Vespasiani ha colto un senso di continuità

con le proprie opere che per tal ragione vanno lette anche in rapporto

alle chiare immagini presenti sullo sfondo. La cerimonia di

inaugurazione è avvenuta alla presenza del direttore del museo

Generale Antonino Neosi e del Generale Rosario Aiosa_ – autore del

testo di presentazione del catalogo – e di altre autorità che hanno

potuto apprezzare l’originalità dei dipinti e la potenza visiva

dell’installazione.

La ricerca artistica di Marco Vespasiani

Tutta la ricerca artistica di Mario Vespasiani approfondisce il tema del

colore deciso e dell’azione, del coraggio e della fede: elementi che

immediatamente lo possono associare alla figura del Carabiniere. Nei

lavori si percepisce un’etica comune anche se inaspettata

nell’accostamento: in entrambi sono vivi dei sentimenti di abnegazione

nel lavoro e di fedeltà nella missione, di riconoscenza nella

tradizione e di serenità nell’impegno costante, ma l’analogia è

soprattutto nel dono della vita per un ideale, perché si è testimoni

concreti nel difendere e realizzare quello in cui si crede. Competenza e

integrità sono le altre caratteristiche che spingono entrambi ad

impegnarsi per i propri familiari come per la Nazione, che è Patria e

luogo amato. Guidati da un senso di professionalità e di passione che

non finisce in un determinato momento della giornata, Artista e

Carabiniere vivono la loro professione in completa fusione con la vita

quotidiana e questo sentimento corale è ciò che pervade le opere e che

le rende decise, raffinate e “ardenti”.

Dice Vespasiani delle opere in mostra: i dipinti che ho realizzato

idealizzano l’immaginario comune del Carabiniere e del suo servizio, sia

durante le occasioni ufficiali, come nelle parate, nel lavoro ordinario

che in quello eccezionale di controllo dell’ordine pubblico.Ho

scelto di puntare sull’energia del colore e della pennellata per mettere

in risalto l’impegno concreto sul campo, fatto di passione e

preparazione, coraggio e generosità.

Il valore umano dell’artista

Dopo la personale al Museo Storico dell’Aeronautica Militare questa

esposizione alMuseo Storico dell’Arma dei Carabinieri non fa che

confermare l’altissima qualità artistica raggiunta, ma anche il

valore umano di un artista considerato nel mondo dell’arte come

un’eccellenza e nella società un chiaro esempio. La mostra dal titolo

L’Arma dei Carabinieri nell’arte di Mario Vespasiani, prosegue

fino al 3 luglio e consente di scoprire la pregevole galleria

iconografica del museo, che in 26 sale alterna opere d’arte, uniformi

e cimeli, in un percorso che ripercorre due secoli di storia al servizio

dei cittadini.

