“Aire Aire” il singolo di Tom Sinatra già in radio e in digitale

È in radio “Aire Aire” il singolo di Tom Sinatra disponibile in digitale su etichetta Sunflower. Il brano è la storia di un uomo deluso da un amore che gli toglieva la libertà di essere se stesso. un amore che ha lasciato profonde ferite nel suo cuore

Qui il video: https://youtu.be/hKeiUbdDrVo

advertisement

“Un uomo deluso dall’amore canta in una spiaggia cubana le sue emozioni, viaggiando con il pensiero approda ai ricordi che lo hanno ferito profondamente, è quanto descritto nel video – afferma la regista Olga Begeza – un incontro tra musica e ballo per raccontare una storia realmente accaduta.”

Tom Sinatra, siciliano, chitarrista, mandolinista e cantante, è nato il 21 settembre, tra i tramonti della dimora più bella tra i mortali, come disse Pindaro parlando di Agrigento. Dopo gli studi in Conservatorio, parte alla volta di Roma. Lavora, nel mondo della musica, con vari artisti italiani tra cui Toto Cutugno, Rita Pavone, Daniele Silvestri, Riccardo Fogli, Gerardina Trovato.

Nel mondo del teatro, con attori come Michele Placido, Pippo Franco, Oreste Lionello e altri e suona in vari programmi televisivi, tra cui quelli di Michele Guardì, sui canali Rai per 25 anni. Partecipa, assieme a Gerardina Trovato, al Festival di Sanremo, come compositore del brano “Gechi e Vampiri”, brano vincitore del Premio della giuria popolare, che ottiene il disco d’oro. Ha al suo attivo 6 dischi. Tanti i suoi concerti in giro per il mondo in Russia, America, Giappone e nord Europa. La Columbia Sony Music lo mette, tra i più grandi chitarristi al mondo, in un album dal titolo “The King Acoustic Chords”.

Per l’estate 2023, il nuovo singolo “Aire Aire”, brano molto passionale e ritmicamente latino, anticipazione del suo nuovo disco previsto in uscita a settembre.

Clicca qui per altre news