Ad Uta la conferenza sulla “Digitalizzazione del settore energetico”

Modera l’incontro, Malgorzata Gawronska della Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche; la ricercatrice, infatti, aprirà i lavori con un intervento dedicato al Piano d’Azione europeo per la digitalizzazione del settore energetico.

Il ricorso crescente alle fonti rinnovabili non programmabili, funzionale al perseguimento delle iniziative politiche europee del Green Deal, determina una fluttuazione nella generazione elettrica che può creare una significativa condizione di disequilibrio tra domanda e offerta. Perciò, nel perseguire tali obiettivi, è di fondamentale importanza che l’integrazione di nuove quote di rinnovabili avvenga garantendo la piena funzionalità del sistema energetico; che dovrà diventare sempre più intelligente, flessibile e interattivo. Per questo la digitalizzazione del sistema energetico risulta elemento chiave, a cui vengono destinati circa 170 miliardi di euro; ovvero, il 30% delle risorse complessivamente stanziate a livello europeo nel decennio 2020 – 2030.

Inoltre, seguiranno gli interventi di Mattia Repossi e Lorenzo Farina, ovvero, il Senior Project Manager e Project Engineer di STAM S.r.l.; infatti, proporranno al pubblico alcune delle opportunità riguardanti le soluzioni digitali in grado di aumentare la flessibilità del sistema energetico. Parleranno, inoltre, di applicazioni digitali per l’efficientamento energetico; ovvero, app che impiegano la modellazione data-driven dei sistemi energetici; tecnologie abilitanti come Internet delle Cose (IoT), il Cloud e l’Intelligenza Artificiale (AI) e, al contempo, framework consolidati come il Building information modeling (BIM) e altri standard per l’interoperabilità by design.