Ad Albagiara domenica 4 giugno è finalmente l’ora dei legumi

Pro Loco e Comune: “La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia”. Lo ha annunciato il sindaco di Albagiara Marcello Pilloni e la presidente della Pro loco Fatima Malloci

Dopo un rinvio quindici giorni fa per il maltempo, domenica 4 giugno è arrivato il momento per il piccolo centro dell’Alta Marmilla di ospitare la ventunesima edizione della sagra dei legumi; organizzata dalla Pro loco locale col sostegno dell’amministrazione comunale.

I piatti poveri della cucina contadina diventeranno, ancora una volta, “acchiappaturisti” nella piccola comunità locale; attesi visitatori da tutta l’isola.

LE DEGUSTAZIONI

Le offerte di piatti a base di ceci, lenticchie, fave e cicerchie ai visitatori; ma questa volta saranno itineranti. Alle 13 in piazza Mercato, nella piazzetta Mazzini e nella via Cagliari. Altra degustazione alle 18,30 nella piazzetta Mazzini e nella via Cagliari.

IL PROGRAMMA

La sagra dei legumi inizierà alle 9 con una corsa di orientamento (orienteering) proposta dall’associazione culturale “Escovedu in Movimento” in collaborazione con la società sportiva “San Paolo” di Sini. Alle 10,30 apertura della mostra mercato di arti, mestieri e prodotti tipici nelle vie e nelle piazze del paese. Nella casa museo il coltello artigianale, a casa Murru “I colori di Giulia”, le sculture in ferro di Gianfranco Serra, le foto di Rinaldo Ruggeri e Federico Serra, scatti presenti anche nella casa Museo e l’esposizione “Un viaggio nel tempo: i mestieri di una volta” grazie a Paolo Casula.

Alle 11,30 nella casa Museo proiezione di foto e video su “Albagiara e il suo territorio” con testimonianze sulla coltivazione dei legumi a cura di Eligio Testa e visita guidata ai siti del paese con ritrovo sempre nella casa Museo, che sarà ripetuta alle 15. Entrambe le visite guidate saranno dirette da un gruppo di ragazzi di Albagiara, Escovedu ed Usellus, coordinati dal professor Montanari, con tappa anche nelle chiese parrocchiale di San Sebastiano e campestre di San Pietro.

Dalle 16 sfilata del gruppo “Giudicato di Torres” di Porto Torres, dei musicisti e sbandieratori “Quartiere Fontana” di Iglesias, una rappresentativa del gruppo Sbandieratori e Musici della Citta dei Candelieri di Sassari, che poi si esibiranno alle 16,30. A seguire la rievocazione del matrimonio medioevale di Adelasia di Torres ed Enzo di Svevia e uno spettacolo di giocoleria. Alle 19, infine, musica e balli della tradizione sarda con il gruppo “Sonos in Cumpanzia” e Michele Deiana. Durante tutta la giornata i documentaristi “Floris e Nu” racconteranno in diretta la sagra nelle loro pagine social.

