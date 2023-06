Ad Agecontrol poteri ispettivi e di controllo diretti: lo stabilisce un decreto legge del 22 giugno 2023

“In Sardegna si crei massima collaborazione” afferma Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli

Centro Studi Agricoli: i controlli e le verifiche sui contributi PAC 2023/2027 direttamente a Agecontrol (Agenzia Nazionale del Ministero); da oggi ha competenza diretta e non più su delega a parte di Agea o Ministero. Lo stabilisce il decreto legge 75 del 22 giugno 2023.

advertisement

Tore Piana, presidente CSA: in Sardegna Agecontrol è presente con validi ispettori e funzionari; ha uffici presso assessorato agricoltura che a causa di locali inagibili è stato chiesto di lasciare i locali-

la Regione apra da subito alla massima collaborazione – a beneficio del mondo agricolo sardo.

Ad Agecontrol poteri ispettivi e di controllo diretti: lo stabilisce un decreto legge del 22 giugno 2023

Con Decreto Legge 75 del 22 Giugno 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n’ 144, il Governo affida direttamente alla Agenzia AGECONTROL poteri diretti sui controlli e le verifiche sui contributi previsti dalla PAC 2023/2027, in particolare:

le verifiche sulla corretta erogazione dei fondi comunitari e sul contrasto alle frodi agroalimentari vengono affidate direttamente a AGECONTROL; che avrà la responsabilità di eseguire gli accertamenti ex post sugli interventi a superficie e a capo della PAC 2023-2027 ( regime dei pagamenti diretti e molte importanti misure dello sviluppo rurale).

Il Decreto

Nel Decreto inoltre si specifica che spetta a AGECONTROL eseguire le verifiche istruttorie contabili e tecniche di aiuto settoriale, quali:

ortofrutta, vitivinicolo, olio di oliva, apicoltura e patata fresca; oltre che gli accertamenti sulla corretta attuazione del regime di aiuto per la distribuzione di latte, prodotti lattiero-caseari e ortofrutta agli istituti scolastici.

In particolare la responsabilità della gestione della Banca Dati degli Operatori Ortofrutticoli. In Sardegna l’Organismo pagatore ARGEA OP, continuerà a eseguire in proprio i controlli previsti dalle normative comunitarie e nazionali, ma AGECONTROL eseguirà i controlli di 2’ livello, quali CAA e aiuti ai singoli agricoltori/allevatori. Una sorta di tutoraggio nazionale.

In Sardegna AGECONTROL opera già da diverso tempo con ispettori preparati e validi , la sede di AGECONTROL è oggi alloggiata in locali presso Assessorato regionale All’Agricoltura, ma la stessa Regione , ha chiesto di lasciare i locali, perché inagibili , una situazione questa di grande paradosso, afferma Tore Piana Presidente Centro Studi Agricoli.

La Regione, anche alla luce di questi incarichi Istituzionali affidati a AGECONTROL dal Governo Nazionale, deve aprire da subito un dialogo alla massima collaborazione, continua Tore Piana, a beneficio dell’intero mondo agricolo Sardo.

Cagliari li, 23 Giugno 2023

Tore Piana