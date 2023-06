“Actor Giovane” gli allievi della Scuola d’Arte Drammatica al Teatro delle Saline

Proseguono nel weekend di sabato 24 e domenica 25 giugno gli spettacoli della rassegna “Actor Giovane”, organizzata dalla Scuola d’Arte Drammatica nella meravigliosa cornice del Teatro delle Saline.

Sabato 24 giugno alle 18.30 in scena “Nòstos” con i bambini del Corso 9/13 anni diretti dall’insegnante Caterina Ghidini. Lo spettacolo racconta il ritorno, quello di Ulisse, il desiderio sofferto di essere a casa, la malinconia del ricordo. E anche la necessità di ritrovare qualcosa di più, qualcosa di sé. Un viaggio riportato ai nostri giorni attraverso la musica contemporanea, per pensare che l’uomo non è ancora arrivato, che forse quel viaggio è la vita stessa.

Sempre sabato alle 20 spazio agli allievi de corso degli Adolescenti 14/16 anni, diretti sempre da Caterina Ghidini, con “Dell’unico dell’alma amato oggetto”, dove viene messo in scena il mito di Orfeo ed Euridice. Questo mito è stato il pretesto per una riflessione sui legami amorosi per molti poeti e scrittori, da Ovidio a Cesare Pavese. L’assenza, la ricerca, la perdita sembrano accompagnare fatali questo amore tragico: “Se mi volto per guardarti e non ti vedo, chi di noi due manca?”

Domenica 25 giugno un altro doppio appuntamento. Alle 19 l’attrice e insegnante Naika Sechi porta in scena “Non troppo seriamente”, uno spettacolo che con ironia racconta uno spaccato del mondo femminile. Chi almeno una volta nella vita non ha sentito dire “Aah… queste donne… beato chi le capisce”. Ma siamo sicuri che chi lo dice, abbia veramente fatto uno sforzo per capirle? Guardate che non è mica una passeggiata. Questa è la lettura di una donna che nonostante le difficoltà, decide di affrontare la vita con ironia, diciamo “non troppo seriamente”.

Alle ore 20 in scena gli allievi del corso Adolescenti 12/14 anni, diretti da Caterina Ghidini, con “A Giacomo”,la biografia dell’immenso Giacomo Leopardi, raccontata per riscrivere la poetica di un uomo che aveva cara la vita, a dispetto di una cultura che lo ha sempre voluto triste e pessimista. La salute malferma e la famiglia opprimente non hanno avuto la meglio su questo poeta della natura, della luna, della vita nelle sue forme più alte e potenti.

Actor Giovane proseguirà fino al 4 luglio al Teatro delle Saline con gli allievi degli altri corsi della Scuola. Grazie al contributo della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, la formazione professionale fornita dalla Scuola permette tramite questa rassegna di riconfermare una filosofia vincente. Far entrare l’arte teatrale e dello spettacolo nella quotidianità di vaste fasce sociali. Dando soprattutto a un pubblico di giovani, di godersi le proposte con ingressi a prezzi speciali.

Per informazioni e biglietti www.scuoladiteatrocagliari.it ; tel. 333.68.53.960

